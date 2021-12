Нефть продолжает дешеветь

Американский рынокакций закрыл торги понедельника в минусе. Фондовые рынки стран АТР снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок торгуются в минусе утром вторника.

Американский фондовый рынок закрыл первые торги этой недели снижением. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 максимально упали с 1 декабря, показали данные FactSet.

На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого.

Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление, пишет MarketWatch.

Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

"На заседании ФРС на этой неделе ожидается объявление о более быстром сокращении количественного смягчения и, возможно, намек на то, что первое повышение ставки в США может произойти раньше, чем предполагалось до этого", - отметила ведущий аналитик Swissquote Айпек Озкардесская.

Бумаги Union Pacific Corp. (SPB: UNP) подешевели на 1,1%. Железнодорожная компания увеличила размер квартальных дивидендов на 10% - до $1,18 на акцию. Выплаты будут произведены 30 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 20 декабря, сообщается в пресс-релизе компании.

Капитализация фармацевтической Abbott Laboratories (SPB: ABT) увеличилась на 1,2%. Компания повысила квартальные дивиденды на 4,4% и объявила о запуске программы выкупа акций объемом $5 млрд. Таким образом, в 2022 году Abbott выплатит акционерам 47 центов на акцию по сравнению с 45 центами в этом году. Abbott повышает дивиденды 50-й год подряд.

Цена акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) упала на 0,9%. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало расследование в отношении сделки по приобретению Nuance Communications Inc., специализирующейся на распознавании голоса. CMA проверяет, может ли соглашение привести к потенциальному ослаблению конкуренции на британских рынках.

Pfizer Inc. (SPB: PFE) покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals (SPB: ARNA) Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд. Акции Prizer прибавили в цене почти 4,6%. Стоимость бумаг Arena подскочила на 80,4%, до $90,08.

Капитализация производителя лекарств Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) увеличилась на 4,8%. Компания повысила квартальные дивиденды на 10,2%, до 54 центов на акцию, и расширила программу обратного выкупа акций до $15,2 млрд.

Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подорожали на 4,7%. Его подразделение LiveWire, занимающееся выпуском электромотоциклов, выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC при оценке в $1,77 млрд.

Американский автопроизводитель General Motors (SPB: GM) Co. планирует инвестировать более $3 млрд в производство электромобилей в Мичигане, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Акции компании снизились на 6,5%.

Цена бумаг сталелитейной Nucor Corp. (SPB: NUE) поднялась на 2,1%. Компания купит 50%-ную долю California Steel Industries Inc. у бразильской Vale S.A. (SPB: VALE) за $400 млн.

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) выросли в цене на 2,6% после того, как JPMorgan повысил рекомендацию для акций компании с "нейтрально" до "выше рынка".

Стоимость производителя электрокаров Rivian Automotive увеличилась на 3,7%. Модель R1T компании стала победителем в номинации "Пикап года" премии MotorTrend.

Американский производитель ветеринарных препаратов Zoetis Inc. (SPB: ZTS) повысил размер квартальных дивидендов на 30% - до 32,5 цента на акцию с 25 центов. Кроме того, компания объявила о запуске новой программы выкупа собственных акций объемом $3,5 млрд. Цена акции Zoetis поднялась 0,4%.

Энергетическая EQT Corp. (SPB: EQT) объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом до $1 млрд, которая продлится до конца 2023 года. Кроме того, компания в первом квартале следующего года выплатит акционерам дивиденды в размере 50 центов на акцию по итогам 2021 года. Капитализация EQT уменьшилась на 3,6%.

Значение Dow Jones Industrial Average уменьшилось на 0,89%, до 35650,95 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,9% - до 4668,97 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 1,4% - до 15413,28 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник вслед за динамикой Уолл-стрит.

Гонконгский Hang Seng к 8:32 МСК опустился на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%.

Давление на фондовый индекс Гонконга оказали бумаги крупных застройщиков.

Цена акций Shimao Group Holdings падает на 13% на фоне опасений по поводу финансового положения компании. Shimao оказалась в числе многих застройщиков, столкнувшихся с ужесточением контроля в отношении уровня задолженности, в связи с которым у ряда фирм оказалось недостаточно денежных средств для выполнения обязательств перед кредиторами, пишет MarketWatch.

Акции China Evergrande Group дешевеют на 10,5%. Evergrande - один из крупнейших в Китае застройщиков, уровень задолженности компании превышает $300 млрд.

Бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. теряют в цене 3,3%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - 1%, интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - 1,4%.

Японский Nikkei к 8:28 МСК снизился на 0,8%.

Объем промышленного производства в Японии вырос на 1,8% в помесячном выражении в октябре 2021 года по сравнению с падением на 5,4% месяцем ранее, показали окончательные официальные статданные. Предварительные данные указывали на рост на 1,1%. При этом промпроизводство выросло впервые с июня, пишет Trading Economics.

В годовом выражении показатель упал на 4,1% после снижения на 2,3% в сентябре.

В лидерах падения находятся бумаги авиакомпании ANA Holdings Inc. (-2,58%), автопроизводителя Nissan Motor Co. Ltd. (-2,42%) и ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. (-2,39%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group уменьшается на 0,8%, акции производителя электроники Sony Group Corp. дешевеют на 0,7%.

Южнокорейский Kospi к 8:28 МСК потерял 0,5%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. растет на 0,4%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - опускается на 0,4%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,7%. Капитализация производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. уменьшилась на 6,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,01%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 1,3%. Акции BHP Group Ltd. подорожали на 0,6%, Rio Tinto Ltd. - на 0,05%.

Цены на нефть эталонных марок торгуются в минусе утром во вторник после снижения накануне, вызванного новой волной опасений по поводу распространения коронавируса нового штамма "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $74,07 за баррель, что на $0,32 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,76 (1%) - до $74,39 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,92 за баррель, опустившись на $0,37 (0,52%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,38 (0,5%) и составила $71,29 за баррель.

"Похоже, что дело снова в COVID, поскольку быстро распространяющийся штамм "омикрон" вызывает серьезные опасения по поводу спроса на нефть, так как страны возвращаются к частичным или полным локдаунам, - сказал рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада. - Даже более мягкие ограничения, такие как работа из дома, сокращают спрос на нефть, поскольку люди перестают ездить на работу".

Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. Тем временем в Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

Между тем накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) накануне спрогнозировала, что влияние нового штамма окажется "слабым и краткосрочным, поскольку мир лучше готов для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами". Также альянс в своем ежемесячном отчете сохранил оценку глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 96,63 млн б/с, на 2022 год - на уровне 100,79 млн б/с.