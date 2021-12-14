Рост цены бумаг iShares Nasdaq Biotechnology ETF на сентябрь 2022г может составить 30% - "Финам"

Рост котировок бумаг iShares Nasdaq Biotechnology ETF на сентябрь 2022 года может составить около 30% от текущего уровня, прогнозная цена - $194,19 за штуку, сообщается в аналитическом материале "Финама".

"Отслеживаемые нами индексные фонды тематики здравоохранения в четвертом квартале показали разношерстную динамику, при этом все они отстали по доходности от рынка США. В частности, ETF с привязкой к биотехнологическому сегменту iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с начала квартала растерял 7,5%, а в расчете с начала текущего года находится в плюсе на 0,8%; инструмент с привязкой к медтеху iShares US Medical Devices ETF (IHI) за квартал подрос на 1,9%, а с начала года все еще находится в плюсе на 17,9%. Отметим, что наиболее терпеливым инвесторам, вложившимся в инструмент с привязкой к сектору медицинского оборудования после нашей первоначальной рекомендации в 2017 году, удалось получить от этой инвестиции доходность в размере порядка 130% за 4 с небольшим года, - пишут аналитики. - Стоит отметить также, что ETF с привязкой к американским фармкомпаниям iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) в IV квартале находится в плюсе на 2,1%, а в расчете YTD - на 5,1%. При этом коррекционная просадка iShares Nasdaq Biotechnology ETF не отменяет его фундаментальных перспектив и, напротив, предоставляет благоприятную точку входа инвесторам с долгосрочным горизонтом вложений".

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