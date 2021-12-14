Акции General Dynamics, S&P, Medifast, Viasat и Moody's - ставка на хороший потенциал роста цен - BCS Express

Акции General Dynamics, S&P Global Inc., Medifast, Viasat и Moody's обладают хорошим потенциалом роста котировок и могут быть интересны инвесторам, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Среди акций, торгующихся на СПБ Бирже и не сумевших войти в топ-500 по объему сделок за последний месяц, есть бумаги, которые обычно лежат далеко за пределами интересов российских инвесторов, но это не мешает им показывать интересную динамику и наращивать потенциал роста. Что важно, все бумаги - не новички рынка, они основаны 25 и более лет назад и на бирже как минимум 20 лет. В текущем списке таких особое внимание к себе привлекают пять из них", - пишет он в комментарии.

"Во-первых, это две "фишки" с устойчивым ростом котировок от 40%: General Dynamics и S&P Global. При этом General Dynamics дополнительно может похвастаться неплохим дивидендом в 2,3% годовых. Эта компания - находка для тех, кто ищет идеи, чтобы заработать на военном противостоянии между США и их соперников. S&P - один из флагманов финансового мира. Сейчас он смотрится гораздо лучше классических банков и инвесткомпаний", - указывает Емельянов.

"Во-вторых, две бумаги из списка заметно перепроданы: американская сеть брендов товаров для похудения Medifast и спутниковый провайдер Viasat. Они имеют сильные рекомендации от инвестдомов на покупку (до 100%) и высокие "таргеты" (до +78%). У первой из этих двух еще и дивиденд приближается к 3% годовых", - отмечает аналитик.

"В-третьих, стоит обратить внимание на "повелителя" рейтингов Moody's: компания хорошо росла в этом году и сейчас предпринимает попытки пробиться к годовым максимумам. "Таргеты" у нее невысокие, но технически есть предпосылки, чтобы уйти выше средних прогнозов", - указывает эксперт инвесткомпании.

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