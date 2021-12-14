.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост потребительских цен немного замедлился
В России в ноябре рост потребительских цен замедлился до 0,96% после 1,11% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,4%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 19,38%
 
Почему снижается средний размер платежа по кредиту наличными
Средний размер платежа по кредитам наличными в РФ до сих пор не достиг допандемийных уровней и продолжает падать. По оформленным потребкредитам в октябре средний ежемесячный платеж составил 10233 руб. - это на 0,86% меньше значений сентября и на...
 
ФАС привяжет к рейтингам взаимодействие банков и страховщиков при выдаче кредитов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала правила взаимодействия кредитных организаций со страховыми компаниями: банки могут лишиться возможности навязывать клиентам услуги конкретного страховщика, следует из сообщения ведомства. ФАС...
 
Как проконтролируют использование средств, выдаваемых в рамках экспортной господдержки
Федеральное казначейство совместно с РЭЦ прорабатывает новый механизм контроля за выдачей и использованием средств бюджета, полученных бизнесом в рамках господдержки. Речь идет о форме бюджетного мониторинга, позволяющей подтвердить добросовестность...
 
14 декабря 2021 года 08:39

Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 14 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться на фоне как ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, так и сохраняющихся геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора. Ранее президент Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ. В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

В свою очередь главы МИД стран G7 в минувшее воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Американский фондовый рынок закрыл первые торги этой недели снижением. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 максимально упали с 1 декабря. На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого. Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление. Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,58%, китайский CSI 300 снижается на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 1,16%, южнокорейский Kospi - на 0,59%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует плавное повышение на 0,16% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной стабилизации ситуации на фондовом рынке США во вторник.

В свою очередь цены на нефть также снижаются в ходе утренних торгов 14 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $73,97 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,86 за баррель, снизившись на 0,6% по отношению к закрытию 13 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,517 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,272 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 декабря снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (11-13 декабря) 0,03%, поднявшись до 725,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,42%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,3%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,47%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,36%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") установило ставку 1-го купона "переходных" облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет в размере 10,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,51% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 10 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Этот выпуск станет первым размещением "переходных" или "адаптационных" облигаций на российском рынке.

АО "Новая концессионная компания" планирует 15 декабря начать размещение облигаций с индексируемым номиналом серии БО-02 объемом 3 млрд рублей. Компания в начале ноября утвердила параметры двух выпусков облигаций серий БО-01 и БО-02 с индексируемым номиналом. 25 ноября компания завершила размещение облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей по ставке 4,2% годовых. Оба выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпусков почти 29 лет (10499 дней), предусмотрена амортизация: начиная с 10-го года обращения (3440 дней) в дату выплаты купона будет выплачиваться по 2,5% от индексируемой номинальной стоимости. Купоны полугодовые.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 17-18-го купона по облигациям серии 001Р-01R на уровне 9,3% годовых. Компания разместила 10-летние облигации 001Р-01R объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего купона - 5,05% годовых. По выпуску 23 декабря предстоит исполнение оферты.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 11-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 8,5% годовых. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов начиная с 3-го купон определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-П04 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные.

ООО "Концерн "Россиум" установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 9,25% годовых. Ставки 6-14-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,75%. Бумаги объемом 15 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По выпуску 24 декабря предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 декабря 2021 года 13:20
Повышение ставки ЦБ РФ 17 декабря, скорее всего, составит 100 б.п. - Инвестбанк Синара
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 17 декабря, скорее всего, составит 100 б.п., считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Мы ожидаем повышения ставки на 100 б. п. до 8,5%, а также дальнейшего ее увеличения в феврале. Терминальный уровень ставки в 1П22, по нашим...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 12:35
Российские акции привлекательны для среднесрочных инвестиций - Инвестбанк Синара
Российские акции в данное время привлекательны для среднесрочных инвестиций, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Кирилл Таченников. Эксперт отмечает, что с учетом стабильности рубля в последние несколько дней недавняя распродажа акций связана не с оттоком вложений из российских акций,...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 12:14
Долгосрочные перспективы нефтяных цен остаются довольно благоприятными - "Альфа-Капитал"
Долгосрочные перспективы нефтяных цен остаются довольно благоприятными, сообщается в комментарии управляющей компании "Альфа-Капитал". "Ситуация с новым штаммом COVID-19 "омикрон" хотя и не выглядит чем-то непривычно страшным для рынков, все равно оставляет варианты развития события,...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 11:54
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8000 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8000 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик Дмитрий Баженов напоминает, что на прошлой неделе стало известно о возвращении "ЛУКОЙЛа" к обратному выкупу акций. С конца ноября 2021г нефтяник выкупил 858,4 тыс....    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 11:35
Вероятны колебания евро в диапазоне 1,1240-1,1300 до оглашения итогов заседания ФРС - Росбанк
Вероятны колебания пары евро/доллар в диапазоне 1,1240-1,1300 до оглашения итогов заседания ФРС США в среду, считают аналитики Росбанка. "Пара евро/доллар остается ниже отметки 1,13, рывок выше указанного уровня оказался безуспешен - мы полагаем, до момента подведения итогов заседания ФРС...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 11:14
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции "Системы" с целью 26 руб
S Express открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 26 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: ниже 20 руб., потенциальная доходность: 30%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Игорь Галактионов указывает на следующие факторы...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 10:59
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций НМТП
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Новороссийского морского торгового порта"(НМТП) с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в оборе. "НМТП представил операционные результаты за 10 месяцев текущего года. Грузооборот группы за период с...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 10:40
"Атон" сохраняет рейтинг бумаг Норникеля на уровне "выше рынка"
"Атон" сохраняет рейтинг бумаг ГМК "Норильский никель" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании. Совет директоров "Норникеля" утвердил инвестиционную программу на 2022г в размере $4 млрд. В комментарии "Атона" отмечается, что общий размер капзатрат почти в 1,5 раза...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 10:28
Возможен рост индекса Мосбиржи к 3700п в ближайшие дни - ПСБ
Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3700 пунктам в ближайшие дни на фоне перепроданности отечественного фондового рынка, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Коррекционные настроения инвесторов сохраняются во вторник утром. Мы...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 10:16
Идея дня: пора покупать российские акции - "ВТБ Мои Инвестиции"
После значительного падения рынка акций РФ долгосрочным инвесторам стоит начинать реализацию своих планов по покупке российских акций, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Аналитики отмечают, что в понедельник, 13 декабря, российские акции упали на 3%, индекс Мосбиржи закрылся ниже уровня...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 10:15
Драйверов роста рынка акций РФ в текущий момент нет - "Алор Брокер"
Российский рынок акций выглядит перепроданным, но драйверов роста в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Распродажи российских акций в понедельник приняли панический характер, а утро вторника и вовсе началось с обвала. Затем, правда,...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 10:04
Доходности ОФЗ могут показать небольшой рост во вторник - Sber CIB
ходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов на торгах во вторник, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. По мнению аналитиков инвестбанка, основные участники рынка могут сокращать позиции перед объявлением Минфина об аукционах ОФЗ. Эксперты Sber CIB также полагают, что рубль...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 09:54
Средний курс рубля в 2022г составит, скорее всего, 68,6 руб./$1 и 77,79 руб./EUR1 - "Открытие Инвестиции"
Средний курс пар доллар/рубль и евро/рубль в 2022 году составит 68,6 руб./$1 и 77,79 руб./EUR1, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "Несмотря на локальную перепроданность российской валюты курс доллара к рублю...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 09:43
Вероятна консолидация ОФЗ около текущих уровней в ближайшие дни - ПСБ
Вероятна консолидация около текущих уровней на рынке ОФЗ до оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 17 декабря 2021 года, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Минфину РФ в среду предстоит погасить выпуск ОФЗ 25083 на...    читать дальше
.
14 декабря 2021 года 09:33
Сильные изменения курса рубля до публикации решения ФРС маловероятны - "Алор Брокер"
Принципиальные изменения курса национальной валюты до публикации решения ФРС США в среду маловероятны, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль в утренние часы вторника торгуется без изменений к закрытию понедельника. Скорее всего, до публикации...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.