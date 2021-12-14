Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 14 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться на фоне как ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, так и сохраняющихся геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора. Ранее президент Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ. В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

В свою очередь главы МИД стран G7 в минувшее воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Американский фондовый рынок закрыл первые торги этой недели снижением. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 максимально упали с 1 декабря. На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого. Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление. Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,58%, китайский CSI 300 снижается на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 1,16%, южнокорейский Kospi - на 0,59%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует плавное повышение на 0,16% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной стабилизации ситуации на фондовом рынке США во вторник.

В свою очередь цены на нефть также снижаются в ходе утренних торгов 14 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $73,97 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,86 за баррель, снизившись на 0,6% по отношению к закрытию 13 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,517 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,272 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 декабря снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (11-13 декабря) 0,03%, поднявшись до 725,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,42%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,3%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,47%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,36%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") установило ставку 1-го купона "переходных" облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет в размере 10,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,51% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 10 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Этот выпуск станет первым размещением "переходных" или "адаптационных" облигаций на российском рынке.

АО "Новая концессионная компания" планирует 15 декабря начать размещение облигаций с индексируемым номиналом серии БО-02 объемом 3 млрд рублей. Компания в начале ноября утвердила параметры двух выпусков облигаций серий БО-01 и БО-02 с индексируемым номиналом. 25 ноября компания завершила размещение облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей по ставке 4,2% годовых. Оба выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпусков почти 29 лет (10499 дней), предусмотрена амортизация: начиная с 10-го года обращения (3440 дней) в дату выплаты купона будет выплачиваться по 2,5% от индексируемой номинальной стоимости. Купоны полугодовые.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 17-18-го купона по облигациям серии 001Р-01R на уровне 9,3% годовых. Компания разместила 10-летние облигации 001Р-01R объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего купона - 5,05% годовых. По выпуску 23 декабря предстоит исполнение оферты.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 11-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 8,5% годовых. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов начиная с 3-го купон определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-П04 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные.

ООО "Концерн "Россиум" установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 9,25% годовых. Ставки 6-14-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,75%. Бумаги объемом 15 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По выпуску 24 декабря предстоит оферта.