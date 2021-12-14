Рубль во вторник утром незначительно меняется к доллару и евро в ожидании ключевых событий месяца

Москва. 14 декабря. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" во вторник незначительные, рубль, несмотря на внешний негатив, стабилен к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий месяца.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,49 - 73,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,5725 руб./$1 (+7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,9375 руб./EUR1 (+0,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,47 коп. к уровню закрытия 13 декабря, до 77,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,18 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,15 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов 14 декабря на фоне ожидания инвесторами ключевых событий недели. Снижение активности, прежде всего, связано с грядущими заседаниями ведущих мировых центробанков. На текущей неделе решения по ставке примут Банк России, Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк Англии и Банк Японии.

При этом во вторник с мировых рынков преимущественно поступают негативные сигналы, в том числе с нефтяных площадок. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,05 за баррель, что на 0,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,93 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие рынка 13 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,85%, китайский CSI300 - на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,17%.

Американский фондовый рынок закрыл первые торги этой недели снижением. На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого.

Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление.

Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.