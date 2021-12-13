Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро на фоне новостей на санкционную тему

Москва. 13 декабря. Доллар и евро развернулись вверх и повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне новостей, что ЕС ввел санкции против работающих в Сирии в сфере энергетики ряда российских компаний.

Курс доллара США составил 73,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31,26 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,07 руб./EUR1, подорожав на 31 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,14 копейки - до 77,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро вечером в понедельник. Участники торгов отыгрывают обострение санкционной темы, так как ближе к вечеру появились новости, что европейские власти вводят санкции против энергетических компаний из России, которые действуют в нефтегазовом секторе Сирии. Соответствующая публикация была размещена в официальном журнале ЕС.

Это компании "Евро полис", "Велада", "Меркурий". В частности, отмечается, что ООО "Евро полис", также ведущая деятельность в горнодобывающей промышленности, связано с ЧВК "Вагнер".

В свою очередь ООО "Велада", по данным ЕС, в декабре 2019 году получило от парламента Сирии разрешение разрабатывать нефтяные и газовые месторождения в Сирии, в том числе в контролируемых Дамаском районах на северо-востоке Сирии и к северу от Дамаска. Аналогичное разрешение было получено ООО "Меркурий".

"Таким образом, (компании) извлекают выгоду от сирийского режима или поддерживают его", - говорится в публикации.

В целом участники рынка находятся в ожидании ключевых событий месяца - заседаний ведущих мировых центробанков. На текущей неделе решения по ставке примут Банк России, Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк Англии и Банк Японии.

Заседание ФРС пройдет 14-15 декабря. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший недавно в банковском комитете Сената, а вслед за этим в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что с учетом высокого инфляционного давления имеет смысл ускорить темпы ежемесячного сокращения объемов выкупа активов. Он отметил, что ФРС может обсудить этот вопрос уже в декабре.

Как сообщалось, на прошедшем в начале ноября заседании Федрезерв принял решение уменьшить объемы выкупа активов, составлявшие $120 млрд в месяц, на $15 млрд в текущем месяце и продолжить сокращение программы такими же темпами в декабре.

Опубликованные уже после этого заседания статданные показали ускорение темпов роста потребительских цен в США в ноябре до 6,8% в годовом выражении - максимума с июня 1982 года.

Банк России, обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации вечером прошлой среды не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины".

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 17 декабря. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Отсчет "недели тишины" начался в пятницу, 10 декабря.

Совет директоров Банка России рассмотрит широкий диапазон вариантов решений по ключевой ставке, шаг повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) маловероятен, сообщил в прошлую среду в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Заботкин. "На декабрьском заседании совет директоров будет рассматривать широкий набор альтернатив, исходя из тех данных, которые к тому моменту поступят. Конечно, мы как всегда будем учитывать и ситуацию на финансовых рынках, где последние пару недель была несколько повышенная волатильность", - заявил Заботкин.

Росстат в среду вечером сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник торгуется практически без изменений, несмотря на то, что идет распродажа в российских акциях. "Рынки находятся в ожидании решений по денежно-кредитной политике от ряда центральных банков мира, в том числе Банка России, ФРС, Банка Англии и ЕЦБ. Мы ожидаем повышения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ на 100 б.п. И даже если риторика будет немного смягчена, то вероятен намек на дальнейшее повышение ставки. Инфляция в США заставит ФРС сворачивать программу количественного смягчения более быстрыми темпами и, возможно, выходить на повышение ставки уже весной 2022 года", - говорит Голубов.

"На текущей неделе ожидания инвесторов будут прикованы к заседанию ФРС (итоги в среду вечером), от которого рынки ожидают объявления о возможном ускорении сворачивания программы выкупа активов и не исключают сигналов к повышению ставки в 2022 году. Отметим, что ястребиная риторика ФРС внесет определенный вклад и в решение российского ЦБ в пользу более агрессивного повышения ключевой ставки", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть сократили темпы снижения вечером в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $75,06 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,67 за баррель, что на 0,01% ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 8,2%. Нефтяные котировки за прошлую неделю выросли максимально с августа.

Основными факторами, оказывающими влияние на рынок, являются распространение нового штамма COVID-19 "омикрон", политика ОПЕК+, направленная на контроль рынка через определение уровня добычи нефти, а также скоординированные действия основных нефтепотребляющих стран по сокращению своих стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть.

Министерство энергетики США планирует с 17 декабря начать продажу 18 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Первые поставки из хранилищ SPR Bryan Mound, West Hackberry и Bayou Choctaw объемом 4,8 млн баррелей нефти будут осуществлены для компании ExxonMobil (SPB: XOM), говорится в сообщении Минэнерго. Ранее сообщалось, что ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в SPR в 2022-2024 гг.

Министр нефти Ирака в воскресенье сообщил журналистам, что страна ожидает от следующей встречи министров ОПЕК принятия решения по продолжению намеченного плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 декабря на 19,52 копейки, до 73,4107 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,98 копейки, до 82,866 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 8,38 копейки по отношению к пятнице и составил 73,3898 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 4,87 копейки и составил 73,4376 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 625,434 млн, из которых $554,394 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 71,04 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 17,1 копейки, до 82,7602 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 9,61 копейки и составил 82,8274 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR513,577 млн, из которых EUR146,524 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR367,053 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,81% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 8,64% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 9,15% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась также на 1 б.п. - до 9,28% годовых.