Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- отчет по рынку труда Великобритании за октябрь (10:00 МСК);

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в октябре (13:00 МСК);

- индекс цен производителей США в ноябре (16:30 МСК);

- заседание совета директоров "РусАла" по вопросу дивидендов;

- акции "М.Видео" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2021г.

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