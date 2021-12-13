Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне влияния на рынок противоречивых внешних факторов. При этом среднесрочные и "длинные" выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) умеренно подросли в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составили лишь спреды для "короткой" дюрации, где спреды сохранились на уровне закрытия прошлой недели.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 10 декабря и составила 114,04% от номинала, что соответствует доходности 1,915% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась также на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,02% от номинала, что соответствует доходности 0,815% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 110 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 38 базисных пунктов - до 136,74% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 3,46% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали за день на 43 базисных пункта, до 131,57% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 3,45% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3,5 базисного пункта - до 109,97% от номинала, что соответствует доходности 2,375% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 7 базисных пунктов, до 105,74% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта, до 1,54% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 30 базисных пунктов, подорожав до 128,16% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,56% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,75% от номинала (доходность - 2,54% годовых).

"Изменения котировок российских еврооблигаций сегодня в целом были незначительными на фоне пониженной активности торгов; на рынке уже начинает сказываться традиционное снижение деловой активности в конце года. При этом позитивные ожидания, доминировавшие перед онлайн переговорами президентов России и США, пока не находят должного подтверждения - новостной фон в отношении геополитических рисков не располагает к игре на повышение. Инвесторам хочется получить дополнительные сигналы, которые свидетельствовали бы о снижении геополитических рисков, но пока мы вновь слышим угрозы о возможном применении новых санкций, если Россия нападет на Украину. Хотя о том, что Россия не собирается нападать на Украину, уже говорило и не раз практически все высшее руководство нашей страны. С другой стороны, динамика большинства облигаций развитых стран умеренно позитивна, что в определенной степени оказывает поддержку и отечественным долговым бумагам, которые в итоге держатся в боковике, не демонстрируя какого-то заметного снижения, в отличие от российских акций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Главы МИД стран G7 в минувшее воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.