Вероятно возвращение котировок нефти к уровню $80/барр. до конца зимы - BCS GM

Котировки Brent до конца зимы, скорее всего, вернутся к уровню $80 за баррель Brent, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы сохраняем краткосрочно позитивный взгляд: угроза "омикрона", по всей видимости, идет на спад. Так, новые сообщения в СМИ подтверждают, что новый штамм COVID-19 проявляется в форме легких симптомов - потенциально очень позитивно. Вместе с тем изоляция непривитых граждан в Австралии, Австрии, Германии и других странах может оказать негативное влияние на спрос на нефть в ближайшие месяцы. Несмотря на этот потенциальный фактор, мы сохраняем краткосрочно позитивный взгляд и ожидаем, что до конца зимы котировки Brent вернутся на отметку $80 за баррель", - пишет эксперт инвесткомпании Рональд Смит.

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