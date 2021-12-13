Альфа-банк сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА" и относит их к топ-рекомендациям в российском горно-металлургическом секторе, отмечается в обзоре банка.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в ноябре составил $334 млн, что на 8% выше в сравнении с уровнем октября и на 14% ниже г/г на фоне снижения доступных для продажи запасов, говорится в обзоре.

"АЛРОСА" продолжает наблюдать двузначный рост спроса на ювелирные украшения из бриллиантов на ключевых рынках. По ожиданиям, позитивный тренд должен сохраниться в 2022г, так как продажи 1К22 уже принимают форму. В гранильном сегменте запасы находятся на низком уровне, что предполагает конкуренцию за объемы сырья на рынке. В ноябре продажи сырья характеризовались последним приготовлениями к рождественским сезону в США и Китайскому новому году, в то время как огранщики в Индии праздновали Дивали. По данным Rappaport, цены на ограненное сырье оставались высокими на фоне дефицита предложения, особенно в сегменте камней большого размера. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на "АЛРОСА", и относим акции к топ-рекомендациям в российском горно-металлургическом секторе", - пишет аналитик банка Борис Красноженов.

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