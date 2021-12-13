"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. с целью $140" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,6%, стоп-приказ: $112, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания на текущий момент торгуется с дисконтом 15,36% относительно аналогов по форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA. С начала 2021г ADS TSM отстали от долларовой динамики Taiwan Weighted и NASDAQ, а спред более 10% выглядит необоснованным на фоне результатов и текущего положения компании.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $140. При покупке на 11,9% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $112 риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают эксперты "Финама".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем, вторая по рыночной капитализации полупроводниковая компания в мире. Бизнес-модель TSMC подразумевает отсутствие собственных брендов и обслуживание глобальных фаблесс-клиентов.

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