Рубль днем стабилен к доллару и евро в ожидании заседаний ведущих центробанков мира

Москва. 13 декабря. Доллар и евро почти не меняются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании заседаний ведущих центробанков мира, которые должны состояться на текущей неделе.

Курс доллара США составил 73,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,74 руб./EUR1, подешевев на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,9 копейки - до 77,59 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 декабря на 19,52 копейки, до 73,4107 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,98 копейки, до 82,866 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро днем в понедельник. Участники рынка сократили активность в ожидании ключевых событий месяца - заседаний ведущих мировых центробанков. На текущей неделе решения по ставке примут Банк России, Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк Англии и Банк Японии.

Заседание ФРС пройдет 14-15 декабря. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший недавно в банковском комитете Сената, а вслед за этим в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что с учетом высокого инфляционного давления имеет смысл ускорить темпы ежемесячного сокращения объемов выкупа активов. Он отметил, что ФРС может обсудить этот вопрос уже в декабре.

Как сообщалось, на прошедшем в начале ноября заседании Федрезерв принял решение уменьшить объемы выкупа активов, составлявшие $120 млрд в месяц, на $15 млрд в текущем месяце и продолжить сокращение программы такими же темпами в декабре.

Опубликованные уже после этого заседания статданные показали ускорение темпов роста потребительских цен в США в ноябре до 6,8% в годовом выражении - максимума с июня 1982 года.

Банк России, обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации вечером прошлой среды не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины".

Отсчет "недели тишины" начался в пятницу, 10 декабря.

Совет директоров Банка России рассмотрит широкий диапазон вариантов решений по ключевой ставке, шаг повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) маловероятен, сообщил в прошлую среду в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Заботкин. "На декабрьском заседании совет директоров будет рассматривать широкий набор альтернатив, исходя из тех данных, которые к тому моменту поступят. Конечно, мы как всегда будем учитывать и ситуацию на финансовых рынках, где последние пару недель была несколько повышенная волатильность", - заявил Заботкин.

Росстат в среду вечером сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник после роста более чем на 1% утром.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $74,79 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,34 за баррель, что на 0,46% ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 8,2%. Нефтяные котировки за прошлую неделю выросли максимально с августа.

Основными факторами, оказывающими влияние на рынок, являются распространение нового штамма COVID-19 "омикрон", политика ОПЕК+, направленная на контроль рынка через определение уровня добычи нефти, а также скоординированные действия основных нефтепотребляющих стран по сокращению своих стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть.

Министерство энергетики США планирует с 17 декабря начать продажу 18 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Первые поставки из хранилищ SPR Bryan Mound, West Hackberry и Bayou Choctaw объемом 4,8 млн баррелей нефти будут осуществлены для компании ExxonMobil (SPB: XOM), говорится в сообщении Минэнерго. Ранее сообщалось, что ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в SPR в 2022-2024 гг.

Министр нефти Ирака в воскресенье сообщил журналистам, что страна ожидает от следующей встречи министров ОПЕК принятия решения по продолжению намеченного плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

"Перспективы укрепления "россиянина" в предстоящие дни выглядят сомнительно, прежде всего из-за приближающегося заседания ФРС, на которое возлагают надежды долларовые "быки". Рынки уже учли в ценах ускорение сворачивания покупок активов, но многое также будет зависеть от риторики центробанка, и если инвесторы расценят ее как достаточно ястребиную, ожидания по ставкам усилятся, что подтолкнет доллар к росту, и соответственно, сыграет против рубля. Ближайшей целью доллара выступает зона промежуточного сопротивления 73,50 рубля, тогда как ключевым ориентиром остается отметка 74 рубля, подтвердить пробой которой на прошлой неделе паре не удалось. Риски для рубля сейчас смещены в южном направлении, а значит, угроза утраты уровня 73 руб./$1 невелика", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Неделя заседаний регуляторов" не обойдет стороной и Россию - в пятницу ЦБ РФ проведет последнее в этом году заседание. Мы ожидаем, что регулятор будет вынужден повысить ставку на 100 б.п. Инфляция в ноябре составила 8,40% г/г, что обновило рекорд с января 2016 года. Более важно, что в ноябре инфляционные ожидания населения остались на многолетних максимумах, что усиливает риски раскручивания инфляционной спирали. Такая ситуация располагает к повышению ставки сразу на один процент, о возможности чего уже несколько раз заявляли представители регулятора. Тем не менее на декабрьском заседании ЦБ может предоставить более мягкий сигнал по своим дальнейшим действиям, не указывая явно на необходимость дальнейшего повышения ставки. Последние недельные данные показали замедление темпов роста цен в стране до 8,25% г/г, и на фоне высокой базы инфляция, вероятно, продолжит замедляться. Пока мы ожидаем, что Банк России в первом квартале нового года будет вынужден повысить ставку еще хотя бы на 25 б.п. Но до февральского заседания еще будет достаточно времени для того, чтобы оценить дальнейшее развитие экономической ситуации как в России, так и в мире", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,81% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 8,64% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 9,15% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась также на 1 б.п. - до 9,28% годовых.