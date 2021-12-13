Акции Meta Platforms интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Meta Platforms, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- По итогам III квартала компании удалось превысить ожидания аналитиков - доходы от рекламы выросли на 35%, даже несмотря на изменения политики конфиденциальности Apple. В следующем году рекламная выручка может увеличиться еще на 20%, в первую очередь за счет сервиса Reels.

- В III кв. количество уникальных пользователей сервисов Meta в месяц достигло 3,6 млрд, а количество ежедневных активных пользователей - 2,8 млрд.

- Метавселенная откроет доступ к e-commerce и позволит диверсифицировать структуру выручки, больше 95% которой сейчас приходится на доходы от рекламы. Компания ожидает, что через 10 лет количество пользователей метавселенной превысит 1 млрд.

- Акции Meta Platforms торгуются с дисконтом относительно других супертехов - форвардный мультипликатор P/E 2022 на уровне 21x.

- Потенциал роста на горизонте года составляет больше 20%, согласно консенсус-прогнозу.

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