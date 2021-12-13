"Финам" открыл торговую идею: покупать ADS Ozon с целью 3110 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 3110 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 2440 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что новогодние праздники могут поддержать онлайн-ретейлеров, и бенефициаром в России станет компания Ozon, занимающая значительную долю отечественного рынка.

"С технической точки зрения нисходящий тренд продолжает оставаться, но при этом бумага может консолидироваться на текущем уровне и развернуться вверх. Рекомендуем открывать позицию от текущего уровня, рассчитывая на отскок. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2440 рублей риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,0", - указывают аналитики "Финама".

Ozon - старейший российский универсальный интернет-магазин и один из лидеров рынка. Компания предоставляет клиентам широкий выбор товаров и осуществляет доставку на дом в 11 часовых поясах России.

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