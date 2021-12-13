.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Oracle, Broadcom и Adobe будут интересны на текущей неделе - BCS Express
.
13 декабря 2021 года 14:42
Акции Oracle, Broadcom и Adobe будут интересны на текущей неделе - BCS Express
Акции Oracle, Broadcom и Adobe будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. Эксперт напоминает, что акции производителя программного обеспечения для корпораций Oracle Corp. в пятницу установили новый рекорд - $103. "Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $96, в перспективе он может быть увеличен. Oracle отчитался за II финансовый квартал накануне. Результаты оказались лучше ожиданий. Чистый убыток составил $1,25 млрд. Выручка выросла на 6% (г/г), $10,4 млрд. Компания объявила о программе обратного выкупа акций на $10 млрд", - пишет Холоденко. Еще одна отчитавшаяся накануне компания - чипмейкер Broadcom Inc. Выручка увеличилась на 15% (г/г) и составила $7,4 млрд. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, компания увеличила дивиденды и объявила об обратном выкупе акций. "Акции Broadcom выросли на 8%. Бумаги обновили исторический максимум. Котировка на пятницу - $630. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $668, в перспективе он может быть увеличен", - отмечает стратег инвесткомпании. Компания Adobe Inc. представит квартальную отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. В случае сильных отклонений факта от консенсус-прогноза аналитиков возможны сильные движения в бумагах, считает Холоденко. "Акции Adobe в пятницу росли. Котировка - $650. В случае пробоя $668 бумаги могут протестировать отметку $700. Ближайшая поддержка - $610", - подчеркивает аналитик BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
13 декабря 2021 года 16:37
Альфа-банк сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА" и относит их к топ-рекомендациям в российском горно-металлургическом секторе, отмечается в обзоре банка. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в ноябре составил $334 млн, что на 8% выше в сравнении с... читать дальше
.13 декабря 2021 года 16:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. с целью $140" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,6%, стоп-приказ: $112, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.13 декабря 2021 года 15:50
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Meta Platforms, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты указывают на ряд факторов в пользу акций компании: - По итогам III квартала компании удалось превысить ожидания аналитиков - доходы от рекламы... читать дальше
.13 декабря 2021 года 15:50
Москва. 13 декабря. Доллар и евро почти не меняются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании заседаний ведущих центробанков мира, которые должны состояться на текущей неделе. читать дальше
.13 декабря 2021 года 15:28
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4690-4740 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "Индекс S&P 500 продолжает движение к верхней границе восходящего канала, удерживаясь вблизи исторического... читать дальше
.13 декабря 2021 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 3110 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 2440 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты полагают, что новогодние праздники... читать дальше
.13 декабря 2021 года 14:21
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72,8-73,8 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 72,8-73,8 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82-84 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Рубль в небольшом плюсе, укрепляясь в отсутствии... читать дальше
.13 декабря 2021 года 13:59
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку в предстоящую пятницу, 17 декабря, на 100 б.п. (до 8,5%), считают аналитики Sber CIB. Риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса всё ещё сохраняются, говорится в комментарии... читать дальше
.13 декабря 2021 года 13:39
Курс рубля в целом может уйти ниже 73 руб./$1 в среднесрочной перспективе, но закрепиться на таких уровнях ему пока будет сложно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Пятничные данные по инфляции в США не отразились существенно на рубле, но итоги заседания ФРС все же могут привести к росту... читать дальше
.13 декабря 2021 года 13:16
"Финам" рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой 94,3 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Благодаря эффективной модели управления "Аэрофлот" в третьем... читать дальше
.13 декабря 2021 года 12:58
Возможно смещение торгов пары доллар/рубль в диапазон 72-73 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Снижение геополитических опасений, сохранение благоприятной внешней конъюнктуры и приближение налоговых/дивидендных выплат - всё это должно поддерживать рубль до конца... читать дальше
.13 декабря 2021 года 12:41
"Финам" рекомендует держать акции Public Service Enterprise Group (PSEG) с прогнозной ценой $69 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 8,25% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Public Service Enterprise... читать дальше
.13 декабря 2021 года 12:19
Банк России может поднять ключевую ставку на 75 б.п. (до 8,25%) по итогам заседания 17 декабря текущего года, считают аналитики Росбанка. "Интрига вокруг предстоящего заседания Банка России остается высокой. Мы до последней недели сохраняли прогноз касательно предстоящего решения регулятора,... читать дальше
.13 декабря 2021 года 11:57
Москва. 13 декабря. Рост рынка акций РФ утром в понедельник на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $76 за баррель) сменился новым снижением с появлением западных игроков - покупатели не спешат рисковать из-за геополитической напряженности вокруг России; индекс Мосбиржи откатился ниже 3720 пунктов после локального роста выше 3790 пунктов. читать дальше
.13 декабря 2021 года 11:53
Американский рынок, вероятно, продолжит рост в среднесрочной перспективе, однако темпы подъема замедлятся, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "10 декабря были опубликованы данные по потребительской инфляции в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.