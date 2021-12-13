Акции Oracle, Broadcom и Adobe будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Oracle, Broadcom и Adobe будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Эксперт напоминает, что акции производителя программного обеспечения для корпораций Oracle Corp. в пятницу установили новый рекорд - $103. "Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $96, в перспективе он может быть увеличен. Oracle отчитался за II финансовый квартал накануне. Результаты оказались лучше ожиданий. Чистый убыток составил $1,25 млрд. Выручка выросла на 6% (г/г), $10,4 млрд. Компания объявила о программе обратного выкупа акций на $10 млрд", - пишет Холоденко.

Еще одна отчитавшаяся накануне компания - чипмейкер Broadcom Inc. Выручка увеличилась на 15% (г/г) и составила $7,4 млрд. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, компания увеличила дивиденды и объявила об обратном выкупе акций. "Акции Broadcom выросли на 8%. Бумаги обновили исторический максимум. Котировка на пятницу - $630. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $668, в перспективе он может быть увеличен", - отмечает стратег инвесткомпании.

Компания Adobe Inc. представит квартальную отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. В случае сильных отклонений факта от консенсус-прогноза аналитиков возможны сильные движения в бумагах, считает Холоденко. "Акции Adobe в пятницу росли. Котировка - $650. В случае пробоя $668 бумаги могут протестировать отметку $700. Ближайшая поддержка - $610", - подчеркивает аналитик BCS Express.

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