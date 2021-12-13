ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 8,5% на заседании 17 декабря - Sber CIB

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку в предстоящую пятницу, 17 декабря, на 100 б.п. (до 8,5%), считают аналитики Sber CIB. Риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса всё ещё сохраняются, говорится в комментарии инвестбанка.

Если ЦБ повысит ставку на 100 б.п., это окажет поддержку рублю за счёт роста популярности carry-трейд и усилит уверенность участников рынка в том, что инфляция к концу 2022 года сможет вернуться к целевому уровню ЦБ - 4%, отмечают эксперты.

Прогноз аналитиков Sber CIB по ключевой ставке на первый квартал следующего года предполагает два сценария - базовый (9%) и пессимистичный (10%).

"Последний вполне вероятен, так как в мире сохраняется дисбаланс спроса и предложения. Для его реализации достаточно, чтобы инфляция и инфляционные ожидания в США в начале следующего года оставались на нынешнем уровне. К тому же уже сейчас участники денежного рынка закладывают в котировках ставку ЦБ 9,5% на первый квартал 2022 года, - пишут эксперты. - В базовом сценарии в 2022 году ставка достигнет 9% в первом квартале после повышения на 100 б.п. в декабре 2021 года и на 50 б.п. в первом квартале 2022 года. К концу года она опустится до 8,25%. Курс доллара на конец 2022 года должен составить 67 руб./$1. В пессимистичном сценарии после повышения ставки в декабре 2021 года на 100 б.п. ЦБ повысит её в первом квартале ещё на 150 б.п. На конец 2022 года ставка составит 9,25%, а доллар будет стоить 73 руб./$1".

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