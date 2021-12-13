Рубль может уйти ниже 73 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля в целом может уйти ниже 73 руб./$1 в среднесрочной перспективе, но закрепиться на таких уровнях ему пока будет сложно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Пятничные данные по инфляции в США не отразились существенно на рубле, но итоги заседания ФРС все же могут привести к росту курса пары USD/RUB. Тем не менее под конец недели позитив для рубля будет связан с сильным повышением ставки ЦБ РФ, хотя оно во многом и ожидаемо рынком. В целом у курса пары USD/RUB есть потенциал ухода ниже 73 руб./$1 в среднесрочной перспективе, но закрепиться на таких уровнях без снятия геополитической неопределенности ему будет сложно", - пишут эксперты банка в комментарии.

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