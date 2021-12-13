Возможно смещение рубля в диапазон 72-73 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Возможно смещение торгов пары доллар/рубль в диапазон 72-73 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Снижение геополитических опасений, сохранение благоприятной внешней конъюнктуры и приближение налоговых/дивидендных выплат - всё это должно поддерживать рубль до конца текущего года. Уже довольно высокие ставки и ожидания их дальнейшего повышения выступят буфером против ожиданий ужесточения политики в США. Поэтому наш базовый сценарий допускает скорое смещение курса пары доллар/рубль в диапазон 72-73 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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