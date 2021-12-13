"Финам" рекомендует держать акции PSEG с прогнозной ценой $69

"Финам" рекомендует держать акции Public Service Enterprise Group (PSEG) с прогнозной ценой $69 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 8,25% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Public Service Enterprise Group встала на путь ускоренной декарбонизации, начав процесс продажи всех своих газовых и угольных мощностей. Несмотря на улучшение ESG-профиля, эта сделка может привести к снижению выручки в ближайшие годы, поскольку ближайший крупный проект Ocean Wind будет запущен лишь в 2025 году. На таком фоне перспективы роста акций компании выглядят ограниченными", - указывает эксперт Александр Ковалев.

Public Service Enterprise Group - американский коммунальный холдинг, занимающийся генерацией электроэнергии и ее поставками на оптовый рынок, а также распределением и сбытом э/э и газа.

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