Рост рынка акций РФ утром сменился новым снижением с появлением западных игроков

Москва. 13 декабря. Рост рынка акций РФ утром в понедельник на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $76 за баррель) сменился новым снижением с появлением западных игроков - покупатели не спешат рисковать из-за геополитической напряженности вокруг России; индекс Мосбиржи откатился ниже 3720 пунктов после локального роста выше 3790 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3719,64 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1596,83 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар снизился до 73,39 рубля (-0,31 рубля).

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора.

В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

Ранее российский президент на форуме "Россия зовет!" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.

Главы МИД стран G7 в минувшее воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,5%, до 1517,4 рубля; дивиденды за III квартал - 85,93 рубля на акцию).

Также просели расписки Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-4%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,6%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "Московской Биржи" (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Акционеры "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,3%, до 5636 рублей) одобрили выплату дивидендов за III квартал в размере 234 рубля на акцию (78 рублей на GDR), сообщила в пятницу компания. Общая сумма выплат составит 30,3 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает FCF компании за III квартал (20,7 млрд рублей). Реестр для получения дивидендов закроется 20 декабря.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на неделе инвесторы будут следить за изменением геополитической обстановки, которая остается ключевым фактором для российских активов. На западных площадках будут оценивать поступающие макроэкономические данные, а также итоги заседания ключевых центральных банков и вирусные ограничения. Наиболее уверенно в краткосрочном периоде смотрится американский фондовый рынок.

На рынке акций РФ сохраняются риски развития падения в район нижних полос Боллинджера недельных графиков - 3700 и 1550 пунктов по индексам МосБиржи и РТС. Ждать отмены негативного сигнала стоит лишь при закреплении выше сопротивлений 3980 и 1700 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи в понедельник - 3690-3850 пунктов, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, инфляция в США достигла максимума за последние почти 40 лет, и это вызывает опасения, что ФРС США ужесточит монетарную политику - это является негативом для развивающихся и сырьевых рынков. Инвесторы опасаются, что сигналы об ужесточении денежной политики будут получены с заседания ФРС США 15 декабря. Другим негативным фактором для российских акций является рост доходности ОФЗ, что приводит к перетоку средств инвесторов из акций в гособлигации. Не стоит забывать и о геополитических рисках, которые в последние недели выросли.

Ситуация с акциями китайских технологических компаний стала нормализоваться, фьючерсы на открытие рынка США находятся в положительной зоне, отмечает Верников.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, рынок акций пока демонстрирует положительную динамику на фоне позитивного внешнего фона и укрепления цен на нефть.

В США взлет индекса потребительских цен в ноябре на 6,8% не оказал существенного негативного влияния на рынок, поскольку оказался в рамках ожиданий аналитиков и надежд на прохождение пика инфляции.

На неделе состоится последнее в этом году заседание Федрезерва (14-15 декабря), на котором регулятор может объявить об ускорении сворачивания программы выкупа активов. Эти ожидания уже "заложены в рынок", поэтому даже в случае положительного решения ралли на фондовых рынках, скорее всего, продолжится. Кроме этого, инвесторы будут ожидать данных по розничным продажам за ноябрь, которые позволят оценить крепость американского потребителя.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что отскоки рынка акций РФ вверх стоит использовать для сокращения длинных позиций.

Утром рынок акций подрос благодаря внешнему фону, что позволило игрокам закрыть часть коротких позиций. Однако в целом ситуация остается печальной, рынок выглядит слабо и не показывает уверенности, как внешние фондовые площадки. На рынке акций РФ идет полноценная нисходящая коррекция, и пока трудно сказать, когда она закончится, считает аналитик.

Индекс МосБиржи торгуется ниже сопротивления 3800 пунктов, сил для ее тестирования в понедельник не нашлось, нет уверенности и в продолжении роста американских индикаторов перед заседанием Федрезерва США. Скорее всего, регулятор примет решение ускорить сворачивание программы выкупа активов с рынка с текущих $15 млрд до $30 млрд в месяц. Но при этом стоит ждать намеков на более раннее, чем ожидалось, повышение ставок. Поэтому желание зафиксировать прибыль по локально перекупленным американским акциям вполне может вылиться в небольшую коррекцию уже в начале недели.

Потенциал роста нефти Brent ограничен сильной отметкой $78 за баррель, так что и она вполне может скорректироваться вниз. В таких условиях среднесрочных покупок делать не рекомендуется, длинные позиции стоит сокращать на отскоках. При развороте западных индикаторов вниз или появлении политического негатива стоит продавать акции Сбербанка, "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома".

Давление на российские акции также оказывают ожидания заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке в пятницу. Повышение ставки даже на процентный пункт не станет сюрпризом для рынка, но, скорее всего, дальнейшая риторика регулятора будет говорить о том, что цикл повышения ставки далеко не закончен. Так что и с этой стороны позитива российские акции не получат, считает Антонов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,6-1%, при этом обновил исторический максимум S&P 500 (+1%, до 4712 пунктов). За неделю S&P 500 прибавил 3,8%, Nasdaq вырос на 3,6%, что стало самым существенным подъемом с февраля. Dow Jones за неделю прибавил 4% - максимальный прирост с марта, сообщает MarketWatch.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении - максимум с 1982 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Усиление инфляции сигнализируют о вероятном быстром сворачивании программы выкупа активов Федрезервом, однако рынок акций вырос на надеждах инвесторов, что темпы роста цен уже достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям. Показатель CPI остается выше целевой отметки Федрезерва в 2% уже девятый месяц подряд.

В Азии биржи в понедельник также выросли (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng торгуется на уровне пятницы), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Трейдеры на этой неделе ждут заседаний крупных мировых центробанков, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Участники рынка также продолжают следить за распространением нового штамма "омикрон".

Китайские власти в пятницу пообещали понизить налоги и оказать поддержку предпринимателям, чтобы стимулировать рост экономики на фоне банкротств и дефолтов в секторе недвижимости. В заявлении, опубликованном после ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике, содержится призыв к "поддержанию стабильности", что отражает опасения по поводу усиливающихся рисков для экономики, пишет MarketWatch.

Нефтяной рынок в понедельник также продолжает подъем, инвесторы следят за ситуацией, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" и ожидают на неделе заседаний центробанков.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $75,72 за баррель (+0,8% и +1% в пятницу), январская цена WTI - $72,37 а баррель (+1% и +1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 8,2%, максимальными темпами с августа, на фоне ослабления опасений относительно нового штамма COVID-19 "омикрон".

Тем временем, министерство энергетики США одобрило первое высвобождение из Стратегического нефтяного резерва (SPR) 4,8 млн баррелей нефти. Поставки для компании ExxonMobil (SPB: XOM) будут осуществлены из хранилищ Bryan Mound, West Hackberry и Bayou Choctaw, заявило Минэнерго. Ранее сообщалось, что ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в SPR в 2022-2024 гг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели после отсечки дивидендов акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-8%, до 12380 рублей; дивиденды за 9 месяцев - 720 рублей на акцию), также просели акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,3%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,9%), Расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,8%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,3%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+12,5%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+7,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+5,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,1%), ПАО "СПБ Биржа" (+1,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,3 млрд рублей (из них 5,3 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,2 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,2 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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