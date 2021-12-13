Рынок акций США, вероятно, продолжит рост в среднесрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"

Американский рынок, вероятно, продолжит рост в среднесрочной перспективе, однако темпы подъема замедлятся, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"10 декабря были опубликованы данные по потребительской инфляции в США за ноябрь, которые вышли в полном соответствии с ожиданиями (+6,8% г/г) и были благоприятно восприняты рынком. Реакция американских фондовых индексов говорит о том, что многие инвесторы опасались того, что она превысит прогнозы, как это произошло месяцем раньше. Теперь у ФРС нет острой необходимости занимать излишне жесткую позицию на заседании 15 декабря, хотя, как ожидается, регулятор объявит об увеличении темпов сворачивания программы покупки активов на фоне продолжающегося восстановления экономики США и улучшения ситуации на рынке труда, - пишет Сыроваткин. - Мы полагаем, что рынок акций США продолжит расти в среднесрочной перспективе, однако темпы этого роста, вероятно, будут уже не столь стремительны, как раньше. Тот факт, что на этот раз инфляция не превысила прогнозы, вызвал у инвесторов облегчение, однако другой факт заключается в том, что ценовое давление остается очень сильным. Кроме того, ФРС постепенно сокращает стимулирование и приближается к началу цикла повышения ставок, и на этом фоне рост рыночной волатильности в ближайшие месяцы выглядит весьма вероятным".

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