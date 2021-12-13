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13 декабря 2021 года 11:37
BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Роснефть 001Р-04, МТС 001Р-06, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании. "В текущей ситуации мы сохраняем осторожный взгляд на рынок, хотя и отмечаем некоторый интерес к облигациям с погашением через 2-3 года. Здесь самый высокий участок кривой ОФЗ, который на прошлой неделе оставался стабилен. С точки зрения баланса рисков и доходности корпоративные бонды второго эшелона на этом участке выглядят наиболее интересными, в то время как процентный риск более длинных бумаг пока остается повышенным", - отмечают аналитики. По мнению стратегов, следующие облигации будут представлять наибольший интерес для инвесторов на текущей неделе: Роснефть 001Р-04: "Роснефть" - крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет около 6%. Выручка за 9 месяцев 2021 года составила 6,2 трлн руб. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО "Роснефтегаз". Рейтинг долгосрочной кредитоспособности присвоен на уровне "AAA" по российской шкале и "BBB-"/"Baa3" по международной", - отмечают эксперты BCS Express. МТС 001Р-06: "МТС" - крупнейший сотовый оператор в России. Абонентская база, по данным на конец 2020 года, составляет 78,5 млн активных пользователей. "Компания активно развивает разнообразные IT-сервисы в рамках собственной экосистемы, что будет поддерживать финансовые результаты оператора в будущем. В целом бизнес "МТС" отличается высокой устойчивостью, что делает его долговые бумаги хорошей защитной инвестицией, в том числе на средне- и долгосрочном горизонте. Рейтинг "ruAAA" "стабильный" от агентства Эксперт РА", - пишут аналитики. ПИК 001Р-03: "Группа компаний ПИК" - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. "Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента, - указывают эксперты инвесткомпании. - При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг "ruA+" "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения ДКП, чем могут показать более длинные выпуски эмитента". АФК Система 001Р-13: АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, владеет активами в 15 различных отраслях, в том числе компания выступает крупным акционером в публичных предприятиях "МТС", Ozon, Segezha group и Etalon. Рейтинг "ruAA-" "стабильный" от агентства Эксперт РА. Входит в список системообразующих предприятий. На взгляд аналитиков BCS Express, облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021 году показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - считают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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