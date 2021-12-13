Кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 3-5 б.п. в понедельник - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 3-5 б.п. на торгах в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Утром понедельника на рынках преобладает оптимистичный настрой: цены на нефть растут, валюты развивающихся стран дорожают. Инвесторы ослабили опасения относительно негативного влияния "омикрона" на мировую экономику и отыгрывают ожидания экономических стимулов в КНР. На этом фоне кривая доходности ОФЗ на торгах в понедельник может сместиться вниз на 3-5 б.п." - говорится в комментарии эксперта.

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