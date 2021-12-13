"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ЛУКОЙЛа

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"ЛУКОЙЛ" в октябре 2021 года объявил о намерении выкупить долю Petronas в проекте Шах-Дениз, увеличив свою долю до 25,5% (блокпакет), однако оператор проекта BP plc воспользовалась своим преимущественным правом на покупку части доли Petronas, констатируют эксперты инвесткомпании. Доля "ЛУКОЙЛа" в проекте уменьшится с 15,5% до 9,99%, а сумма сделки снизится с $2,25 млрд до $1,45 млрд. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.

Оператору проекта BP в текущий момент принадлежит 28,8% акций, доля Petronas составляет 15,5%, остальные акционеры - SOCAR и ее дочерние компании (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%). После закрытия сделки доля "ЛУКОЙЛа" увеличится с 10% до 19,99%.

"Мы считаем это доказательством привлекательности проекта и подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,.4x против 3,9x у "Роснефти", - отмечают аналитики "Атона".

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