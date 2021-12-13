Диапазон торгов нефти на текущей неделе составит, скорее всего, $73-77/барр. - ПСБ

Диапазон торгов нефти марки Brent на текущей неделе составит, скорее всего, $73-77 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Котировки нефти марки Brent начинают неделю на позитивной ноте, ближайший фьючерс отскакивает от $75 за баррель. Опасения относительно штамма COVID-19 "омикрон" в очередной раз поутихли, и сырье становится снова интересным. Мы, правда, считаем, что влияние нового штамма как на мировую экономику, так и на спрос на рынке энергоносителей еще сильно недооценено, поэтому сохраняем скептический настрой, - пишет аналитик в комментарии банка. - В понедельник в фокусе инвесторов находится отраслевой отчет и прогнозы по рынку нефти от ОПЕК, во вторник - от МЭА, где, возможно, будут пересмотрены оценки на 2022 год в худшую сторону. Пока считаем текущий позитив краткосрочным, но на его фоне фьючерс на нефть марки Brent будет стремиться протестировать 100-дневную среднюю ($76,9 за баррель). В целом на текущую неделю ждем колебаний нефти в диапазоне $73-77 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.