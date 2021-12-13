Возможен рост цены нефти до $77/барр. в понедельник - Sber CIB

Возможен рост котировок нефти марки Brent приблизительно до уровня $77 за баррель в понедельник, так как ОПЕК может понизить прогнозы избыточного предложения на рынке нефти на первое полугодие 2022 года, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

Утром понедельника рубль слегка дорожает, но новых триггеров для роста нет, считают эксперты инвестбанка. Национальная валюта, по их мнению, может остаться у отметки 73,3 руб./$1.

Доходности ОФЗ могут незначительно снизиться на торгах в понедельник, полагают в Sber CIB. "В то же время многие участники рынка, возможно, предпочтут дождаться аукционов Минфина, а также пятничного заседания ЦБ РФ (инвесторы ждут, что регулятор повысит ставку на 100 б.п.), прежде чем предпринимать активные действия", - отмечают аналитики.

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