Вероятно укрепление рубля на торгах в понедельник - ПСБ

Вероятно укрепление курса национальной валюты к доллару США в течение торговой сессии в понедельник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Внешний фон по состоянию на утро понедельника создает потенциал для продолжения укрепления национальной валюты: фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в заметном плюсе, как и фьючерсы на основные индексы США, причем последние пытаются выйти на новые исторические пики. Отметим, что сильного ослабления позиций доллара к рублю и ключевым мировым валютам в начале недели мы все же не ожидаем ввиду приближающегося заседания ФРС (14-15 декабря), где может быть принято решение об ускорении темпов сворачивания программ стимулирования. В понедельник в базовом сценарии ожидаем выхода пары доллар/рубль ниже отметки 73 руб./$1. Ближайшая поддержка для пары - уровень 72,6 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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