Главные события недели - Sber CIB

Денежно-кредитная политика будет в центре внимания инвесторов на предстоящей рабочей неделе, отмечают аналитики Sber CIB: в среду станут известны итоги заседания ФРС США, а в пятницу - Банка России. Участники рынка ждут, что российский регулятор будет действовать решительно и поднимет ставку сразу на 100 б.п., указывают в инвестбанке.

13 декабря:

- Объём выданных кредитов за ноябрь в Китае.

14 декабря:

- Индекс цен производителей за ноябрь в США;

- ВВП за третий квартал в России;

- Промышленное производство за октябрь в еврозоне.

15 декабря:

- Решение по монетарной политике ФРС США;

- Розничные продажи за ноябрь в США;

- Индексы цен на импорт и экспорт за ноябрь в США;

- Промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основной капитал за ноябрь в Китае.

16 декабря:

- Решение по монетарной политике ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ Турции;

- Заявки по безработице в США.

17 декабря:

- Решение по ключевой ставке Банка России;

- Индексы делового климата, деловых ожиданий и текущих условий в Германии на декабрь от IFO.

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