Отскоки рынка акций РФ стоит использовать для сокращения "лонгов" - "Алор Брокер"

Отскоки на отечественном рынке акций стоит использовать для сокращения длинных позиций, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российские "голубые фишки" в понедельник утром подрастают. Пока данный рост можно связать с тем, что спекулянты на хорошем фоне прикрыли "шорты", а те, кто продал бумаги перед выходными для снижения рисков, осторожно откупают их. В целом же на нашем рынке идет полноценная коррекция, и пока трудно сказать, когда она закончится. Индекс Мосбиржи закрыл прошлую неделю под сопротивлением 3800 пунктов. В понедельник данная отметка вновь может быть превышена, но это не будет означать возобновления роста или даже серьезного отскока. Cреднесрочных покупок делать не советуем, наоборот, длинные позиции стоит сокращать на отскоках", - пишет эксперт в комментарии.

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