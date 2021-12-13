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13 декабря 2021 года 09:40

S&P 500 обновил рекорд

Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" торги в пятницу. Фондовые рынки стран АТР растут в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть продолжают расти в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" торги в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 обновил исторический максимум.

По итогам всей прошедшей недели он увеличился на 3,8%, Nasdaq Composite - на 3,6%, что стало самым существенным подъемом с февраля. Dow Jones Industrial Average прибавил 4% - наиболее значительный прирост с марта, сообщает MarketWatch.

В пятницу были опубликованы свежие данные об инфляции, которые указали на самое быстрое повышение потребительских цен в стране с июня 1982 года. Однако инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре взлетели на 6,8% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. Таким образом, показатель оставался выше целевой отметки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2% уже девятый месяц подряд.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 4,9% за год, что стало самым значительным скачком с июня 1991 года.

"На рынке наблюдается некоторое облегчение, - заявил главный инвестиционный директор Brooks Macdonald Эдвард Парк. - Показатели совпали с прогнозами рынка, и, кроме того, ожидается, что это уже пик для годовой инфляции".

"Первоначальная реакция заключалась в падении доллара США и росте акций, причем лидерами были акции высокотехнологичных компаний", - отметила старший аналитик финансовых рынков City Index Фиона Чинкотта.

Представители потребительского и технологического секторов в пятницу продемонстрировали наиболее сильный прирост котировок акций среди отраслевых подындексов S&P 500.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали снижения до 67,1 пункта, сообщил Trading Economics.

При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце остались на уровне 4,9%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - на уровне 3%.

Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale (SPB: COST) в первом финквартале, который завершился 21 ноября, увеличил чистую прибыль на 13% и выручку на 19%, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Котировки акций компании выросли на 6,6% по итогам торгов в пятницу.

Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции Broadcom (SPB: AVGO) в четвертом финквартале (август-октябрь) получил финансовые результаты выше консенсус-прогноза. Компания также объявила о масштабной программе выкупа акций и повышении квартальных дивидендов. Цена ее бумаг взлетела на 8,3%.

Oracle Corp. (SPB: ORCL), один из ведущих разработчиков программного обеспечения в мире, во втором финквартале получил чистый убыток, но скорректированный показатель прибыли и выручка выросли выше ожиданий аналитиков. Акции компании подскочили на 15,6%.

В число лидеров подъема стоимости среди компонентов Dow Jones вошли бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), которые подорожали на 3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,8% и Apple Inc. (SPB: AAPL) - также на 2,8%.

Между тем упала более чем на 8% цена акций Chewy Inc., несмотря на хорошую отчетность. Онлайн-магазин товаров для животных отчитался о росте выручки в третьем финквартале на 24%. Чистый убыток компании в квартале, завершившемся 31 октября, составил $32,2 млн против убытка $32,8 млн за сопоставимый период годом ранее.

Акции Peloton Interactive (SPB: PTON) подешевели на 5,4% после того, как аналитики Credit Suisse ухудшили рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "выше рынка".

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 216,3 пункта (0,6%) и достиг 35970,99 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 44,57 (0,95%) - до 4712,02 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 113,23 пункта (0,73%), составив 15630,6 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник вслед за подъемом основных американских биржевых индексов.

Трейдеры на этой неделе ждут заседаний крупных мировых центробанков, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Как сообщило в пятницу министерство труда США, потребительские цены в стране в ноябре выросли на 6,8% относительно того же месяца прошлого года - максимальными темпами с июля 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% в октябре и совпала со средним прогнозом экспертов, опрошенных Bloomberg.

Участники рынка также продолжают следить за распространением нового штамма "омикрон".

Гонконгский Hang Seng к 8:28 МСК вырос на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,8%.

Китайские власти в пятницу пообещали понизить налоги и оказать поддержку предпринимателям, чтобы стимулировать рост экономики на фоне банкротств и дефолтов в секторе недвижимости.

В заявлении, опубликованном после ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике, содержится призыв к "поддержанию стабильности", что отражает опасения по поводу усиливающихся рисков для экономики, пишет MarketWatch.

Акции Alibaba Health Information Technology Ltd., оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных, дорожают на 4,2%, интернет-компаний Meituan - на 4%, Tencent Holdings Ltd. - на 2,3%.

Японский Nikkei к 8:22 МСК поднялся на 0,8%.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в октябре-декабре 2021 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, оставшись на уровне 18 пунктов, свидетельствуют данные Банка Японии.

Эксперты в среднем ожидали повышения индикатора до 19 пунктов, сообщает Trading Economics. Консенсус-прогноз респондентов Quick предусматривал сохранение Танкана на уровне 18 пунктов.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

В лидерах роста находятся акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+3,65%), BANDAI NAMCO Holdings Inc. (2,67%) и Fast Retailing Co. Ltd. (+2,32%).

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 1,4%, бумаги производителя электроники Sony Group Corp. укрепляются на 0,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:24 МСК прибавил 0,3%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. падает на 0,3%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. растут на 1,2%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают почти на 1,5%. Капитализация производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. увеличивается на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 укрепился на 0,35%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 2%. Акции BHP Group Ltd. подорожали на 2,7%, Rio Tinto Ltd. - на 2,3%.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после максимального с августа подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $76,06 за баррель, что на $0,91 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,73 (1%) - до $75,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,68 за баррель, что на $1,01 (1,41%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,73 (1%) и составила $71,67 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 7,5%, WTI - на 8,2%.

"Цены на нефть существенно выросли за неделю, поскольку опасения, связанные с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", ослабли, в то время как экономические прогнозы на 2022 год остаются в основном неизменными", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Corp. Эд Мойя.

Тем временем, министерство энергетики США одобрило первое высвобождение из Стратегического нефтяного резерва (SPR) 4,8 млн баррелей нефти. Поставки для компании ExxonMobil будут осуществлены из хранилищ Bryan Mound, West Hackberry и Bayou Choctaw, заявило Минэнерго. Ранее сообщалось, что ведомство планирует вернуть продаваемую нефть в SPR в 2022-2024 гг.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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