Сильное укрепление рубля в декабре маловероятно - "Алор Брокер"

Сильное укрепление курса рубля по отношению к доллару в текущем месяце маловероятно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль с утра укрепляется к доллару и торгуется чуть выше сильной поддержки в 73 руб./$1. Не исключено, что пара доллар/рубль будет тестировать на прочность этот уровень в ожидании повышения ставки. Кроме того, российская валюта будет получать поддержку от приближения налогового периода и увеличения продаж валюты теми экспортерами, кому нужно рассчитываться по дивидендам, - пишет Антонов. - Однако на сильный рост рубля рассчитывать не стоит, под конец года мы увидим традиционный рост спроса на доллары и евро. При уходе пары доллар/рубль под отметку 73 руб./$1 стоит постепенно наращивать спекулятивные и среднесрочные позиции против рубля".

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