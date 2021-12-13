Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $73-76,5/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Нефть марки Brent будет торговаться в ближайшие сессии, скорее всего, в диапазоне $73-76,5 за баррель, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Стоимость нефти марки Brent вернулась к отметке $76 за баррель, несмотря на пятничную статистику о росте буровой активности в США. Кроме того, не реагируют котировки нефти и на сообщения о том, что уже в пятницу Штаты намерены начать продавать часть стратегических запасов с целью сбить цены и дефицит сырья. По Brent краткосрочный взгляд нейтральный, жду преимущественно боковую динамику. Потенциальный диапазон ближайших сессий - $73-76,5 за баррель", - указывает аналитик инвесткомпании.

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