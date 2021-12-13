Среднесрочный потенциал распродаж российских акций пока не исчерпан - "Алго Капитал"

Среднесрочный потенциал распродаж в акциях российских компаний в целом пока не исчерпан, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Наметившийся с середины октября коррекционный спад на российском фондовом рынке вполне способен получить дальнейшее развитие в ближайшие дни и недели. Что же касается относительной устойчивости долларового индекса РТС, то она, скорее всего, носит ситуативный характер. В случае вполне вероятного возобновления тенденции к ослаблению рубля среднесрочная техническая картина в указанном индексе способна очень быстро ухудшиться. В целом же не стоит забывать, что мы не наблюдали серьезного среднесрочного спада локального рынка акций с ноября 2020 года, то есть на протяжении года. С учетом указанного факта среднесрочный потенциал распродаж в акциях российских компаний все еще не исчерпан. Но они могут возобновиться не сейчас, а по итогам предстоящих декабрьских заседаний ФРС и ЦБ РФ", - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии.

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