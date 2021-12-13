Рост индекса Мосбиржи выше 4000-4050п до конца декабря маловероятен - BCS Express

Подъем индекса Мосбиржи выше уровней 4000-4050 пунктов до конца декабря текущего года маловероятен, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Возможен умеренный отскок по индексу Мосбиржи на торгах в понедельник, однако, учитывая сигналы слабости прошлой недели, вряд ли получится сформировать по-настоящему значительную волну роста. В целом до конца декабря мы уже вряд ли успеем вернуться выше ближайшей сильной области сопротивления 4000-4050 пунктов. Если вдруг будет окончательно пройден вниз уровень 3760 пунктов, то далее внизу откроется дорога к 3665-3680 пунктам", - отмечает аналитик в комментарии.

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