Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 13 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно подрасти на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, а также подорожавшей нефти (Brent превысила $76 за баррель) в преддверии заседаний на неделе ключевых центробанков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,6-1%, при этом обновил исторический максимум индекс S&P500 (+1%, до 4712 пунктов). За неделю S&P500 прибавил 3,8%, Nasdaq вырос на 3,6%, что стало самым существенным подъемом с февраля. Dow Jones за неделю прибавил 4% - максимальный прирост с марта, сообщает MarketWatch.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении - максимум с 1982 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Усиление инфляции сигнализируют о вероятном быстром сворачивании программы выкупа активов Федрезервом, однако рынок акций вырос на надеждах инвесторов, что темпы роста цен уже достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям. Показатель CPI остается выше целевой отметки Федрезерва в 2% уже девятый месяц подряд.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 4,9% за год, что стало самым значительным скачком с июня 1991 года.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре вырос до 70,4 пункта, при прогнозах снижения до 67,1 пункта с ноябрьского значения 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, сообщил Trading Economics.

При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце остались на уровне 4,9%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - на уровне 3%.

В Азии биржи акций в понедельник также растут (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng растет также на 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Нефтяной рынок в понедельник также продолжает подъем, инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" и ожидают на неделе заседаний Федрезерва США и Банка Англии.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 6:45 МСК в понедельник составила $76,01 за баррель (+1,1% и +1% в пятницу), январская цена WTI - $72,59 за баррель (+1,3% и +1% в пятницу).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,775 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,373 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 декабря снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 724,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,37%), "Россельхозбанк-20" (+0,37%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001P-02" (-1,07%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,3%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПКБ ("Первое коллекторское бюро") полностью разместило облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Сбор заявок на облигации прошел 8 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 7-16-го купонов. Купоны квартальные.

АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") установило финальный ориентир ставки 1-го купона "переходных" облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет в размере 10,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 10,51% годовых. Сбор заявок прошел 10 декабря. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Этот выпуск станет первым размещением "переходных" или "адаптационных" облигаций на российском рынке.

"РЕСО-лизинг" 14 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 7 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, планируется, что ставки купонов будут определяться по формуле с учетом ежедневного уровня RUONIA. Начиная с мая текущего года, компания выходила на долговой рынок пять раз и разместила облигации на 15,5 млрд рублей.

Роснефть" установила ставку 11-го купона бондов серии 001Р-02 на уровне 8,5% годовых. Выпуск объемом 30 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых. С 11-го купона ставка рассчитывается как ключевая ставка ЦБ +1 процентный пункт.