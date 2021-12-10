Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением к уровням конца июля по индексу Мосбиржи

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением под давлением продаж после выхода в США статистики об ускорении потребительской инфляции в ноябре, которая усиливает ожидания скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индекс Мосбиржи откатился в район 3760 пунктов, обновив минимум с конца июля, при этом лучше рынка выглядели акции металлургов на ожиданиях послаблений в экспортных пошлинах для сектора.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3760,23 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1612,25 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,3%.

Доллар просел до 73,47 рубля (-0,22 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 3,4-3,9%, доллар подешевел на 0,36 рубля.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,3%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,5% и -1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Экспортные пошлины на металлургическую продукцию, введенные в этом году с 1 августа на временной основе, не будут продлеваться после 1 января 2022 года, в противном случае пострадала бы конкурентоспособность российских компаний, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,5%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Выросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+5,4%, до 152,5 тыс. рублей) на корпоративных новостях - совет директоров ПАО подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 году. В компании уверены, что "данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на "Московской бирже" привилегированными акциями компании для розничных инвесторов".

Совет директоров "Транснефти" также поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Перейти к выплате промежуточных дивидендов компания планирует начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года, говорится в релизе ПАО.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Александр Щербаков, в преддверии выходных российские индексы снизились вслед за азиатскими и европейскими площадками. Негативное влияние оказал фактор пятницы, когда часть инвесторов для снижения риска по портфелям закрывали свои позиции в преддверии выходных. Против снижающегося рынка в лидеры роста вышли "префы" "Транснефти" на планах компании по дроблению акций и переходу на выплату дивидендов дважды в год. Дробление акций позволит сделать бумаги доступнее розничным инвесторам, что должно способствовать увеличению ликвидности по ним. В аутсайдерах выступили акции "Акрона" (MOEX: AKRN), которые снизились после роста на 11% накануне, несмотря на закрытие реестра в пятницу для получения дивидендов.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, аппетит к риску на российском фондовом рынке и на внешних площадках оставался невысоким перед публикацией инфляционного отчета в США, а также в преддверии ключевых событий следующей недели, среди которых заседания ряда центробанков по вопросам денежно-кредитной политики (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, ЦБ Турции и Банк России). С учетом вышеперечисленных событий и остающегося в фокусе "омикрон"-штамма трудно было найти причины для активных покупок перед выходными.

Единственным ярким пятном на российском рынке выступили "префы" "Транснефти", которые впервые за 2 месяца вернулись к 50-дневной скользящей средней линии и выросли до максимума с 9 ноября на рекордном с лета объеме. Совет директоров компании решил провести дробление акций в 2022 году, что делает их более удобными для покупок розничных инвесторов, поскольку сейчас стоимость бумаг превышает 150 тыс. рублей за штуку. Также совет директоров поддержал переход на выплату дивидендов два раза в год - текущая дивдоходность акций составляет порядка 6% и может увеличиться в 2022 году вплоть до 10%.

Рубль укрепился, отразив сокращение геополитических рисков после видеоконференции между лидерами России и США, которая теперь сулит продолжение диалога в формате Россия-НАТО.

Цены на нефть после 6-недельной серии снижения показали на текущей неделе рост. Рынок явно излишне эмоционально отреагировал на риски, обусловленные появлением "омикрон"-штамма, поэтому восстановление выглядит логичным, хотя закрепиться выше $75 за баррель Brent пока непросто. Рынок нефти внимательно следит за переговорами по ядерной сделке с Ираном, поскольку новое соглашение будет подразумевать возвращение иранских баррелей на мировой рынок предложения. Однако в последние месяцы было несколько позитивных комментариев от официальных лиц Ирана, но потом оказывалось, что сохраняются существенные разногласия, которые делают сделку невозможной. Поэтому пока рынок не спешит избыточно реагировать на позитивные иранские комментарии.

Портфельный управляющий "РСХБ управление активами" Александр Власенко также отмечает, что основными факторами влияния на российский фондовый рынок на неделе стали состоявшиеся переговоры президентов России и Америки, геополитическая обстановка и информация о возможных новых антироссийских санкциях со стороны США.

На следующей неделе важным событием для инвесторов станет заседание ФРС США, в преддверии которого на всех рынках повысится волатильность. Данные о росте потребительских цен в США в ноябре на 6,8% может стать аргументом для решения ФРС увеличить объем сокращения выкупа облигаций до $30 млрд с января. Временно отложить принятие "ястребиного" решения могут упавшие в декабре цены на нефть, не попавшие в статистику по инфляции за ноябрь, а также вероятность объявления широкомасштабных мер по противодействию распространения нового штамма коронавируса, считает эксперт.

По словам главного аналитика финансового супермаркета Банки.ру Богдана Зварича, индекс МосБиржи обновил локальные минимумы и постепенно подходит к важной двойной поддержке в виде долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года, и уровня 3690 пунктов, от которой российский рынок может предпринять попытку восстановления. При этом уход ниже данной отметки будет сигнализировать о высокой вероятности продолжения снижения.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, сдерживающим фактором для покупателей в пятницу выступала неопределенность c данными по американской инфляции. Статистика оказалась в рамках ожиданий, но способна оказать давление на все активы. Перед заседанием ФРС в ближайшую среду негативная инфляционная статистика увеличивает вероятность более жестких заявлений регулятора, в том числе об ускорении сворачивания монетарных стимулов. Это будет угрожать более ранним началом повышения процентных ставок ФРС.

Снижение рынка акций РФ может продолжиться, ближайшей целью для индекса МосБиржи выступает уровень 3710 пунктов, для индекса РТС - 1586 пунктов, полагает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги в США начались с повышения трех основных индексов. Опубликованные в пятницу данные по потребительской инфляции в ноябре совпали с прогнозами, поэтому на биржах США в моменте статистика не вызвала ухода от риска. Данные, однако, предвещают сохранение позиции ФРС на ужесточение денежно-кредитных условий, которую регулятор, вероятно, озвучит на заседании следующей недели. Индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в декабре при этом вырос с 63,5 до 67,8 пункта (ожидалось 62 пункта), а индикатор инфляционных ожиданий остался на уровне 4,9%.

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии ускорили снижение, причем первый обновил минимум с июля, продолжив движение к среднесрочной цели падения 3700 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Для индекса РТС среднесрочная цель расположена на 1550 пунктах. Одним из основных негативных факторов для рынка остается геополитическая напряженность, связанная с ситуацией на границе с Украиной. Следующая неделя отметится заседаниями основных центральных банков, среди которых ФРС, ЕЦБ, Банк России, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарии. На рынках особенно будут ждать комментариев в отношении инфляционных данных и планов регуляторов по ужесточению политики. В складывающихся условиях ФРС, вероятно, будет придерживаться умеренно "ястребиного" сценария, к которому рисковые активы в целом выглядят готовыми. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3690-3850 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в пятницу индексы снизились (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,2%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,4%) и растут США (индексы прибавляют 0,1-0,3%).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении - до максимума с 1982 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Данные об усилении инфляции повышают ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон".

На нефтяном рынке цены к вечеру растут после отката накануне. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $75,02 за баррель (+0,8% и -1,9% накануне).

На рынке сохраняются опасения по поводу экономики КНР на фоне проблем крупных застройщиков страны. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. до "ограниченного дефолта" с уровня "C". Кроме того, агентство присвоило крупному застройщику страны China Evergrande рейтинг "ограниченный дефолт".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Акрона" (-8,6%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-7,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-7,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-6,7%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-4,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,5%).

Совокупные продажи грузовиков ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-1,1%) на российском и экспортных рынках по итогам 11 месяцев 2021 года превзошли результаты продаж за весь прошлый год на 5,4%, сообщил заместитель генерального директора компании Рустам Шамсутдинов.

Подорожали бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+11,8%), инвестхолдинга SFI (MOEX: SFIN) (+2,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+1,5%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,62 млрд рублей (из них 22,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,11 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").