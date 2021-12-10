Рынок акций РФ на неделе возобновил снижение на геополитической напряженности

Рынок акций РФ на неделе возобновил снижение из-за геополитической напряженности вокруг России и опасений введения США новых антироссийских санкций в случае эскалации конфликта на границе с Украиной, что способствовало распродажам ценных бумаг; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть благодаря ослаблению опасений в отношении нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон". Индекс МосБиржи опустился к уровням конца июля, не удержав рубеж 3800 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период со 2 по 8 декабря составил $30 млн против $160 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $15 млн по сравнению со $100 млн оттока на предыдущей неделе.

В период с 6 по 10 декабря индекс МосБиржи снизился на 3,9% и составил 3760,23 пункта, индекс РТС потерял 3,4% и достиг 1612,25 пункта на фоне снижения доллара до 73,47 руб./$1 (-0,36 рубля) и подорожавшей февральской нефти Brent до $75,02 за баррель (+7%).

Неделя на рынке акций РФ началась с просадки индексов к уровням конца ноября из-за геополитической напряженности вокруг России в преддверии видеосвязи президентов США и РФ, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы; Индекс МосБиржи опустился к 3810 пунктам, при этом в лидерах отката выступили расписки TCS Group (-8,8%) и упавшие после отсечки дивидендов за III квартал бумаги "НЛМК" (-6,1%), выросли акции "Сургутнефтегаза" (+1,1%).

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом.

Акционеры "Северстали" (-0,7%) одобрили выплату дивидендов за III квартал в размере 85,93 руб. на акцию (закрытие реестра 14 декабря). За II квартал дивиденды составили 84,45 руб. на акцию.

Нефть Brent превысила $71,2 за баррель на фоне решения Саудовской Аравии поднять в январе цены на все сорта, поставляемые в Азию и США. Поддержку рынку также оказало некоторое ослабление опасений в отношении опасности штамма "омикрон": данные из ЮАР, где был выявлен этот новый вариант COVID-19, не показал роста числа госпитализаций.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх вслед за раллировавшей нефтью (Brent превысила $75 за баррель) и подъемов внешних фондовых площадок в ожидании итогов онлайн встречи президентов США и России; индекс МосБиржи превысил 3870 пунктов, лидировали в росте акции "Русала" (+5,6%) и расписки Ozon (+4,4%).

Сбербанк (+1%) в ноябре получил 101,62 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 78,03 млрд руб. годом ранее и 109,22 млрд руб. в октябре, сообщил банк. В период с января по ноябрь Сбербанк получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 719,08 млрд руб. годом ранее.

Позитивной новостью для акций "ЛУКОЙЛа" (+1,7%) стало возобновление выкупа своих бумаг компанией (buyback) после длительного перерыва. Согласно ее сообщению, с 26 ноября по 1 декабря было выкуплено 464,95 тыс. акций (0,07% уставного капитала) и 393,441 тыс. ADR (0,06% от УК). В последний раз компания выкупала собственные акции в рамках программы buyback в июне 2019 года.

В среду после утреннего роста на итогах состоявшихся накануне переговоров президентов России и США рынок акций РФ исчерпал оптимизм и к вечеру развернулся вниз на фоне забуксовавшей в росте Европы. Индекс МосБиржи после локального взлета выше 3900 пунктов откатился в район 3770 пунктов, обновив минимум с конца июля во главе с бумагами банковского сектора из-за опасений антироссийских санкций в финансовой сфере.

Тема "Северного потока 2" и возможных американских санкций в отношении газопровода на переговорах президентов РФ и США не обсуждалась, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России и США "весьма оперативно" начнут обсуждение вопросов стратегической безопасности, поднятых в ходе видеоконференции. В целом итоги переговоров были восприняты рынками позитивно, поскольку они не привели к новому витку антироссийской санкционной риторики со стороны США.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров сообщил в среду, что Москва в ближайшее время подготовит предложения, связанные с гарантиями безопасности в отношениях с НАТО, и передаст их американской стороне. В том, что НАТО объявляет Россию противником нет ничего хорошего, Москва не стремится к конфронтации, заявил он.

ВТБ (-2,4%) в ноябре сократил чистую прибыль по РСБУ до 1 млрд рублей с 33,9 млрд рублей месяцем ранее. В целом за 11 месяцев года банк заработал 238,5 млрд рублей, что в 4,5 раза выше результата годом ранее.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,7% с ожидавшихся в сентябре 6%, отметив негативные последствия высокой инфляции, а также сохраняющихся проблем в цепочках поставок. Прогноз роста мирового ВВП на 2022 год понижен до 4,2% с 4,4%, говорится в декабрьском докладе Global Economic Outlook (GEO). В то же время Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4% с 4,3% и ухудшило прогнозы на 2022-2023 годы (до 2,6% и 2% соответственно).

Акции "Соллерса" (+3,5%) в среду поддержали новости, что совет директоров автомобилестроительной группы рассмотрит вопрос о выкупе размещенных акций.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх на ожиданиях встречи России и НАТО, которая может привести к ослаблению геополитической напряженности; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась к $75 за баррель) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3810 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком (+3,8%), а также обновивший максимум "Акрон" (+11,5%).

Накануне вечером американские журналисты сообщили, что президент США Джо Байден рассчитывает к концу недели сообщить о дальнейших контактах с Россией. В этих встречах также примут участие некоторые страны НАТО.

Давление на мировые фондовые площадки оказала неплохая статистика по рынку труда США, говорящая в пользу ужесточения монетарной политики Федрезерва. Так, число новых заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 184 тыс., тогда как эксперты ожидали 220 тыс.

Продолжился рост акций "Соллерса" (+2,1%, до 224 рубля) на новостях, что совет директоров согласовал выкуп 1,713 млн акций группы (5% общего объема) по 240,5 руб. за штуку. Заявления акционеров о продаже акций будут приниматься с 1 по 31 января 2022 года включительно. Упали после отсечки на бирже дивидендов за 2020 год расписки "Эталона" (-9,6%, до 92,9 рубля; дивиденды - 9,39 рубля на бумагу).

В пятницу рынок акций вновь просел на фоне ухудшения внешней конъюнктуры (нефть Brent опускалась к $74 за баррель) из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками для борьбы с инфляцией.

В США вышла статистика по инфляции за ноябрь: индекс потребительских цен вырос на 6,8% с октябрьских 6,2%, что совпало с ожиданиями (инфляция достигла максимума с 1982 года. Данные об усилении инфляции повысили ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федрезервом.

Ряд стран начали вводить новые ограничения в связи с увеличением числа заражений COVID-19. Власти Великобритании ранее на неделе велели компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы, в Дании закрыли рестораны, бары и школы, а в Китае запретили групповые туристические поездки из провинции Гуандун. На рынках также сохранялись опасения по поводу экономики КНР на фоне проблем крупных застройщиков страны. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings до "ограниченного дефолта" с уровня "C". Кроме того, агентство присвоило крупному застройщику страны China Evergrande рейтинг "ограниченный дефолт".

В итоге индекс МосБиржи к закрытию торгов в пятницу опустился в район 3760 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний. Выросли "префы" "Транснефти" (+5,4%) на корпоративных новостях - совет директоров ПАО подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 году (с коэффициентом 100:1), что повысит удобство проведения операций для розничных инвесторов. Совет директоров "Транснефти" также поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, начиная с выплат за 6 месяцев 2022 года.

В период с 6 по 10 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели "Мечела" (-11% и -8% "префы"), OR Group (-9%), ПАО "Белуга групп" (-9%); лучше рынка оказались акции "Акрона" (+8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6%), "префы" "Транснефти" (+6%).

Динамика рынка акций РФ во второй декаде декабря будет определяться колебаниями нефти, статданными и новостями вокруг нового штамма "омикрон", а ключевыми событиями недели станут заседания ряда крупнейших мировых центробанков (Федрезерва, ЦБ Швейцарии, Японии, ЕЦБ и России) по вопросам дальнейшей монетарной политики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3700-3900 пунктов, для индекса РТС - 1500-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".