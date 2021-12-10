Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за UST, при этом кредитные спреды немного сузились

Москва. 10 декабря. Котировки российских еврооблигаций за неделю умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились благодаря некоторому снижению геополитических рисков, произошедшему на фоне состоявшихся 7 декабря переговоров президентов России и США; исключение составил лишь спред для самого "короткого" выпуска евробондов РФ.

Рынок российских еврооблигаций в начале недели держался довольно крепко. Несмотря на падение цен US Treasuries, колебания котировок отечественных бумаг были незначительными, что в итоге привело к сужению кредитных спредов. Российские облигации в какой-то степени догоняли базовые активы, которые заметно выросли в цене в конце предыдущей недели после публикации в США относительно слабых данных по рынку труда, снизивших опасения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Кроме того, поддержку российским евробондам оказали позитивные ожидания от онлайн-встречи президентов России и США, запанированной на вечер 7 декабря.

Вместе с тем во вторник котировки российских еврооблигаций умеренно снизились на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в ожидании переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена. Рост геополитических рисков был спровоцирован рядом публикаций в западных СМИ на санкционную тематику, что в определенной степени нагнетало обстановку в преддверии онлайн встречи лидеров России и США. На этом фоне динамика отечественных бумаг несколько выбивалась из общемировой динамики облигаций развивающихся стран, которые в основном выросли в цене в этот день благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Рост "аппетита" к риску стал следствием ослабления опасений негативного влияния на мировую экономику нового штамма коронавируса "омикрон". При этом произошло падение интереса участников рынка к "защитным" активам, что вызвало умеренную просадку котировок как американских, так и европейских гособлигаций.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину. Источники агентства утверждали, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность РФ конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Кроме того, как сообщало Bloomberg, США могут также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке.

В свою очередь CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что администрация Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT. По информации CNN, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента РФ, энергетических компаний, банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга. "Высока вероятность, что меры могут коснуться ведущих российских олигархов. Речь идет об ограничении их поездок за границу, а, возможно, - о том, чтобы закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт", - отметил CNN.

В среду утром на рынке российских еврооблигаций наблюдался умеренный оптимизм, чему способствовали состоявшиеся днем ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, давшие участникам рынка осторожную надежду на снижение геополитических рисков, особенно учитывая то нагнетание санкционной риторики со стороны западных СМИ, которое отмечалось в течение нескольких дней перед этой онлайн-встречи. Инвесторы немного вздохнули с облегчением, не услышав в официальных итогах встречи какого-то "жесткого" санкционного давления, что послужило поводом к осторожным покупкам. Но, с другой стороны, все понимают, что проблемы во взаимоотношениях остаются, они никуда не делись, поэтому каких-то активных покупок тоже не было. К тому же во второй половине дня на глобальных рынках наметилось некоторое снижение "аппетита к риску" на фоне существующих опасений, что новый штамм коронавирусной инфекции может подстегнуть инфляцию и тем самым вынудить мировые центробанки к более активным действиям по ужесточению денежно-кредитной политики, что в итоге негативно сказалось и на динамике отечественных евробондов, которые постепенно стали терять утренние достижения.

В четверг снижение котировок российских еврооблигаций, наметившееся в среду вечером, продолжилось. При этом американские казначейские обязательства, напротив, немного выросли в цене за счет возросшего спроса участников рынка на "защитные" активы. В целом на глобальных рынках доходности гособлигаций развитых стран снизились 9 декабря, в то время как бумаги emerging markets торговались разнонаправленно. В частности, процентные ставки десятилетних US Treasuries опустились за день на 3 базисных пункта. Основными факторами такого поведения мировых рынков были, с одной стороны, вновь возросшие опасения негативного влияния на мировую экономику активно распространяющегося нового штамма COVID-19. С другой стороны, давление на мировые рынки оказали ожидания более "жесткой" денежно-кредитной политики ФРС США, что, соответственно, и стимулировало продажи рисковых активов.

В последний день недели расстановка сил как на рынке российских еврооблигаций, так и в секторе базовых активов не изменилась по сравнению с предыдущим днем. В частности, котировки US Treasuries продолжили умеренно подрастать, в то время как облигации развивающихся стран, в том числе и России, подешевели, отыгрывая опубликованные в США данные о росте инфляции в ноябре, что снизило у инвесторов "аппетит" к риску на опасениях более активного ужесточения монетарной политики Федрезервом.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 6,8% относительно того же месяца прошлого года. Показатель достиг максимального значения с июля 1982 года и остается выше целевого значения Федрезерва (2%) на фоне глобального скачка цен на сырье, растущего спроса, подъема зарплат, перебоев с поставками и эффекта низкой базы прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,5% за месяц и на 4,9% за год, совпав с прогнозами рынка.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году снизились в цене за пять дней на 1%, до 136,54% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 3,47% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,1%, до 131,36% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 4 пункта и составил 202 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году упали в цене на 1,4% - до 127,84% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов, до 3,58% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в стоимости 0,41%, подешевев до 108,72% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов и 10 декабря составила 2,54% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,5%, до 109,98% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов, до 2,37% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,23%, до 105,79% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 4 пункта и составил 106 базисных пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,28%, составив 114,04% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 1 пункт - до 110 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут приостановить снижение и перейти к боковой динамике на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала в ожидании очередного заседания ФРС США (14-15 декабря), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, на динамику цен валютных гособлигаций РФ на следующей неделе большое влияние будут оказывать новости на геополитическую тематику, конъюнктура глобальных рынков, которая, в свою очередь, будет зависеть от сообщений относительно распространения нового штамма COVID-19 и итогов заседания Федрезерва США, а также от заявлений российских монетарных властей относительно будущей денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания Банка России (17 декабря).