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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Пара рубль/доллар может завершить следующую неделю в середине диапазона 72-73 руб./$1 - ПСБ
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10 декабря 2021 года 18:48

Пара рубль/доллар может завершить следующую неделю в середине диапазона 72-73 руб./$1 - ПСБ

Пара рубль/доллар может завершить следующую неделю в середине диапазона 72-73 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы считаем, что в начале следующей недели рубль может незначительно ослабнуть, ввиду опасений инвесторов перед приближающимся заседанием ФРС, однако мы ориентируемся на мягкую риторику на заседании, ввиду чего пара доллар-рубль постарается завершить неделю в середине диапазона 72-73 руб./$1. Поддержку также может оказать сюрприз на пятничном заседании уже российского регулятора по поводу повышении ставки. По нашим оценкам, пристальное внимание на следующей неделе будет приковано к статистике по США и развитию ситуации вокруг нового штамма COVID-19. Инфляционные опасения растут, способствуя перетоку капиталов в безопасные активы развитых стран. Отметим и важность развития ситуации на рынке нефти, который выглядит весьма уязвимым", - прогнозирует аналитик ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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