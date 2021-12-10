Пара рубль/доллар может завершить следующую неделю в середине диапазона 72-73 руб./$1 - ПСБ

Пара рубль/доллар может завершить следующую неделю в середине диапазона 72-73 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы считаем, что в начале следующей недели рубль может незначительно ослабнуть, ввиду опасений инвесторов перед приближающимся заседанием ФРС, однако мы ориентируемся на мягкую риторику на заседании, ввиду чего пара доллар-рубль постарается завершить неделю в середине диапазона 72-73 руб./$1. Поддержку также может оказать сюрприз на пятничном заседании уже российского регулятора по поводу повышении ставки. По нашим оценкам, пристальное внимание на следующей неделе будет приковано к статистике по США и развитию ситуации вокруг нового штамма COVID-19. Инфляционные опасения растут, способствуя перетоку капиталов в безопасные активы развитых стран. Отметим и важность развития ситуации на рынке нефти, который выглядит весьма уязвимым", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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