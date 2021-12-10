Вероятно снижение котировок акций Tesla в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение снижения котировок акций Tesla Inc. в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск в четверг продал акции компании примерно еще на $963 млн в счет уплаты налогов при исполнении дополнительных опционов. За последние пять недель он избавился от акций на сумму около $11,8 млрд. Мы ожидаем дальнейшее снижение котировок бумаг эмитента и негативно смотрим на акции компании в долгосрочной перспективе", - отмечают аналитики банка.

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