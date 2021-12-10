Рубль днем дорожает к доллару и евро в ожидании повышения ключевой ставки Банка России

Москва. 10 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дорожает к бивалютной корзине в ожидании повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 17 декабря.

Курс доллара США составил 73,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,64 руб./EUR1, подешевев на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,95 копейки - до 77,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,61 копейки, до 73,6059 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,86 копейки, до 83,1158 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на дневных торгах в ожидании повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в следующую пятницу, 17 декабря. Ранее Банк России, обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины".

Отсчет "недели тишины" начался в пятницу, 10 декабря.

В четверг ЦБ ограничился коротким комментарием, констатировав, что устойчивая составляющая инфляции в ноябре оставалась высокой. Полный текст информационно-аналитического комментария "Динамика потребительских цен" за ноябрь регулятор опубликует в день совета директоров по ставке.

Росстат в среду вечером сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 базисных пунктов (б.п.). Это предусматривает и диапазон средней ключевой ставки с 25 октября до конца года на уровне 7,5-7,7%. Сохранение ставки и повышение ее небольшим шагом в 25 б.п. маловероятно.

Позднее глава ЦБ заявила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь. "Наш базовый сценарий предусматривает диапазон повышения ставки от 0 до 100 базисных пунктов. Сейчас мы прогнозируем, что мы идем по базовому сценарию. Но мы ждем месячных данных по инфляции за ноябрь, проанализируем эти данные и затем, возможно, обновим наши прогнозы. Сейчас мы находимся на высокой границе диапазона, но в базовом сценарии. В базовом сценарии мы прогнозируем самый большой шаг повышения ставки - 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина на прошлой неделе.

Зампред Банка России Алексей Заботкин позже отметил, что корректировка ожиданий рынка, когда регулятор рассматривает широкий диапазон решений по ставке, может только навредить. "Когда диапазон широкий, как мы обсудили, и в декабре тоже будет широкий набор альтернатив, то попытка корректировать может причинить больше вреда, чем пользы. Поскольку рынки, аналитики, медиа склонны излишне буквально зачастую интерпретировать посылы центральных банков, опять же не только у нас, во всем мире, то это может в дальнейшем осложнить объяснение решения, если оно в итоге так и не состыкуется с той интерпретацией, которая будет спровоцирована дополнительной коммуникацией", - пояснил он в интервью "Интерфаксу".

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Инвесторы также продолжают следить за распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" и ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США в прошлом месяце. Эксперты и аналитики предполагают, что потребительские цены в прошлом месяце по сравнению с ноябрем прошлого года могли увеличиться до максимума с 1982 года. В октябре инфляция была зафиксирована на максимальном за 30 лет уровне.

Трейдеры ждут не столько данных по инфляции, сколько реакции на эти данные от ФРС.

Цены на нефть довольно активно поднимаются в ходе дневных торгов в пятницу днем после снижения утром и падения примерно на 2% по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры оценивают прогнозы спроса на фоне сохраняющихся опасений негативного влияния нового штамма коронавируса "омикрон" на экономику, пишет Trading Economics. При этом сообщения ученых и специалистов о том, что симптомы "омикрона" слабее ранее выявленных штаммов и его распространение может не вызвать сильной экономической рецессии, как это предполагали ранее, вносят долю оптимизма в настроение участников рынка.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу поднялась на 0,86% - до $75,06 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,97% - до $71,63 за баррель.

Негативным фактором, сдерживающим рост котировок, по-прежнему остаются опасения по поводу китайской экономики, обремененной проблемами в секторе недвижимости, на который приходится значительная доля ВВП. Дальнейшее падение темпов роста экономики КНР может повлечь за собой сокращение импорта нефти этой страной, являющейся одним из крупнейших потребителей энергоресурсов. Это непосредственно скажется на мировом спросе.

"В пятницу российский рубль умеренно укрепляется, и в моменте пара "доллар-рубль" касалась отметки 73,29 рубля за единицу американской валюты. Полагаем, что если в ближайшее время рублю удастся закрепиться ниже уровня 73,2 рубля за единицу американской валюты в отсутствие негативного геополитического фона, то укрепление может продолжиться до уровня 72,5 рубля за доллар", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Нынешнее спокойствие рубля может оказаться ложным и смениться падением до конца торговой сессии, если инфляционный отчет из США отразит дальнейшее ускорение темпов роста потребительских цен в ноябре. Смягчить потенциальное падение способны ожидания повышения ставки Банком России на предстоящем заседании через неделю. Однако в целом угроза смены траектории движения нашей валюты сейчас довольно велика. В более широком контексте не следует забывать о геополитических рисках, которые пока отошли за задний план, но никуда не исчезли и могут снова проявить себя в любой момент, надавив на российские активы. В ближайшей перспективе можно ожидать отскока котировок пары "доллар-рубль" с возможным возвращением в район отметки 74 руб./$1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном лишь слегка изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 8 б.п. - до 8,63% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 9,16% и 9,27% годовых.