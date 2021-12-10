Краткосрочный ориентир цены нефти - $73-76/барр. - Сбер Управление Активами

Краткосрочный ориентир по котировкам нефти марки Brent составляет $73-76 за баррель, считает руководитель отдела управление акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик.

"Дальнейшее направление нефтяных цен будет определяться в первую очередь новостями вокруг влияния штамма COVID-19 "омикрон" на мировую экономику и спрос на топливо. Кроме того, к факторам, которые могут повлиять на стоимость барреля нефти, стоит отнести переговоры о ядерной программе Ирана, погодные условия в Северном полушарии, цены на газ и отношения между Россией и Украиной. В фокусе участников рынка также находится ежемесячный отчёт ОПЕК, который будет опубликован в понедельник. Краткосрочный ориентир по котировкам нефти марки Brent не теряет актуальность и составляет $73-76 за баррель", - указывает эксперт в комментарии.

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