"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для "префов" Транснефти

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной ценой 192058 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 26,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров "Транснефти" поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, начиная с промежуточных дивидендов за 2022 год. Кроме того, компания в очередной раз подтвердила планы провести сплит акций в следующем году. Мы продолжаем позитивно смотреть на привилегированные бумаги эмитента. У компании понятные перспективы роста дивидендной доходности за счёт восстановления добычи нефти в РФ и ежегодной индексации тарифов. При этом сплит может существенно расширить базу инвесторов компании", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

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