"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6750 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 5560 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Недавно компания начала запуск киосков "Магнит GO". Подобная перспектива увеличения торговых площадей, на взгляд экспертов инвесткомпании, может иметь определенный успех, что будет закладываться в котировки "Магнита".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 6750 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 5560 рублей риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25", - указывают аналитики "Финама".

"Магнит" - краснодарская розничная сеть магазинов, является одной из крупнейших в России. Сеть включает в себя как небольшие магазины формата "у дома", так и крупные супермаркеты.

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