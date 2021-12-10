Котировки золота будут колебаться в пределах $1600-1950/унц. в ближайшие месяцы - "Велес Капитал"

Котировки золота, скорее всего, будут колебаться в широком диапазоне $1600-1950 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Эксперт инвесткомпании в качестве базового сценария ожидает колебания котировок золота в ближайшие месяцы в диапазоне $1600-1950/унц. с возможным краткосрочным выходом за его границы. По состоянию на начало декабря ужесточение тона ФРС в отношении сворачивания стимулирования и положение металла ниже $1800/унц. предупреждают о рисках движения ближе к нижней границе обозначенного диапазона в декабре-январе с ближайшими важными поддержками на уровнях $1750/унц. и $1720/унц., полагает Кожухова.

Среди потенциально негативных для золота факторов в целом эксперт выделяет следующие:

- продолжение роста экономик западных стран и активное сворачивание монетарного стимулирования, снижающие спрос на защитные активы и относительную привлекательность золота при сценарии ослабления инфляции.

- существенное замедление экономик Китая и Индии - двух крупнейших источников ювелирного спроса на золото.

Среди потенциально позитивных для золота факторов аналитик инвесткомпании обозначила следующие:

- продолжительное ускорение инфляции (в том числе в начале 2022г).

- весомое замедление темпов экономического восстановления в западных экономиках (США, Европа) ввиду как их стабилизации, так и возможного ухудшения вирусной ситуации, и, как следствие, увеличение спроса на защитные активы при перспективе сохранения низких процентных ставок;

- появление неожиданных геополитических или иных общеэкономических изменений, дестабилизирующих ситуацию на глобальных рынках.

Что касается акций российских золотодобывающих компаний, то они в начале октября начали восстановление с локальных минимумов вместе с золотом, после чего во второй половине ноября отступили от локальных пиков, напоминает Кожухова. На взгляд эксперта, высокая корреляция бумаг с драгоценным металлом в целом сохраняется, при этом на начало декабря котировки находятся у важных краткосрочных значений, преодоление которых может предвещать некоторый период слабости. Среднесрочно акции представителей сектора по-прежнему смотрятся интересно, считает аналитик "Велес Капитала".

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