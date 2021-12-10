Средняя цена тонны меди в 2022г составит $8100 - ПСБ

Средняя цена одной тонны меди в 2022г составит $8100, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Активная фаза восстановления мировой экономики в 2021г позволила ценам на медь в мае текущего года достичь отметки $10776/т, тем самым переписав исторический максимум. Но ближайшее будущее для металла выглядит неоднозначно. Опубликованные прогнозы компаний разнятся, большая часть крупных производителей ожидает снижение производства, при этом чилийская компания Codelco прогнозирует падение цен в 2022г. Структурные проблемы отрасли в виде низкого объёма инвестиций не позволят быстро нарастить добычу, однако и спрос в 2022г, по нашим оценкам, снизится из-за торможения мировой экономики, а также ввиду всё новых экологических ограничений. Таким образом ожидаем, что среднегодовая стоимость меди в 2022г составит $8100/т", - пишет эксперт банка.

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