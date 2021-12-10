Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Соллерса", сообщается в обзоре банка.

"Совет директоров "Соллерс Авто" на заседании 8 декабря согласовал выкуп 1,713 млн акций группы (5% общего объема) по 240,5 руб. за штуку. Заявления акционеров о продаже акций будут приниматься с 1 января по 31 января включительно. Премия к текущей цене составляет 5,2%. Сильные результаты продаж коммерческих автомобилей способствовали существенному росту финансовых показателей компании, что позволило ей объявить обратный выкуп акций. Полагаем, что сильный спрос на легковые автомобили сохранится и в 2022г, позволив "Соллерсу" сохранить устойчивый рост финансовых метрик и вернуться к выплате дивидендов. Сохраняем положительный взгляд на компанию", - пишут аналитики ПСБ.

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