.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел ниже 3800п по индексу Мосбиржи на внешнем пессимизме
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост потребительских цен немного замедлился
В России в ноябре рост потребительских цен замедлился до 0,96% после 1,11% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,4%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 19,38%
 
Российский бизнес попросил защиты от последствий глобальной налоговой реформы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил главу правительства Михаила Мишустина защитить крупные компании от потерь в результате присоединения к глобальной налоговой реформе Организации экономического сотрудничества и...
 
ФАС намерена удержать рост тарифов ЖКХ на уровне 4%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2022 году на уровне 4% в среднем по стране, сообщили "Известиям" в антимонопольной службе. Повышение должно произойти в июле. ФАС при...
 
Бумажный полис ОМС станет необязательным
В следующем году россияне смогут отказаться от бумажного медицинского полиса ОМС в пользу электронного, а новорожденным он будет оформляться автоматически без обращения за ним родителей и сразу в цифровом виде. Закон об этом публикует сегодня...
 
10 декабря 2021 года 11:43

Рынок акций РФ утром просел ниже 3800п по индексу Мосбиржи на внешнем пессимизме

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу снизился на фоне ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках и просевшей нефти (Brent опустилась к $74 за баррель) из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с инфляцией; индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 3800 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3791,56 пункта (-0,6%, в начале торгов индекс опускался ниже 3780п), индекс РТС - 1623,19 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 73,59 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Московской Биржи" (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Выросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,5%, до 148,4 тыс. рублей) на корпоративных новостях - совет директоров ПАО подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 году. В компании уверены, что "данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на "Московской бирже" привилегированными акциями компании для розничных инвесторов".

Совет директоров "Транснефти" также поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Перейти к выплате промежуточных дивидендов компания планирует начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года", - говорится в релизе ПАО.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, на фоне выхода в США в пятницу отчета по потребительской инфляции за ноябрь на рынках инвесторы ожидают повышения волатильности. Консенсус-прогноз по темпу роста индекса потребительских цен (ИПЦ) составляет 6,8%, что является самым высоким показателем с 1980-х годов. Этот отчет будет важным компонентом, который ФРС рассмотрит перед тем, как озвучить изменения в денежно-кредитной политике на следующей неделе.

При этом опасения по поводу штамма "омикрон" начали ослабевать, поскольку новые данные предполагают, что этот вариант коронавируса не несет серьезных последствий.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рублевые "медведи" активизируются во второй половине дня, рынок выглядит слабым - индекс МосБиржи опустился ниже поддержки 3800 пунктов, Сбербанк (MOEX: SBER) также ушел ниже зоны поддержки 305-310 руб.

Политические риски пока отходят на второй план, но они по-прежнему сильны. Все понимают, что любая провокация на границе с Украиной будет иметь тяжелые последствия для рублевых активов. Что бы ни произошло, виноватой будет объявлена Россия со всеми последующими выводами, которые приведут к падению капитализации рынка акций. Поэтому во второй половине дня стоит ожидать снижения индекса МосБиржи за счет выхода инвесторов "в деньги" перед выходными.

Неудовлетворенный спрос скоро начнет перетекать во "второй эшелон", который менее подвержен действию политики. Но что и когда там "выстрелит", спрогнозировать трудно. Снижение цен на нефть пока не будет давить на рынок, поскольку ценовые уровни вполне комфортны, а стоимость нефти в рублях близка к историческому максимуму.

В США поводов для новой восходящей волны пока нет, поэтому небольшая коррекция американских индексов не исключена. В такой ситуации делать новые покупки "широким фронтом" нет резона, наоборот, длинные позиции по акциям стоит сокращать на отскоках. При этом не стоит ориентироваться на фундаментальные показатели отдельных эмитентов и отчетности, сейчас они не будут играть особой роли, считает Антонов.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, нефть Brent растеряла излишнюю часть оптимизма, вернувшись в оправданный фундаментально диапазон $70-75 за баррель.

Кроме муссирования темы с "омикроном" и его последствий для экономики и спроса особых новостей нет. Разве что тема с китайскими застройщиками Evergrande и Kaisa, по которым агентство Fitch понизило рейтинги до "ограниченного дефолта", сигнализировав о сохраняющихся у стройсектора КНР проблемах, усиливающих риски замедления экономики в 2022 году.

Индексы в США накануне снизились на 0,7-1,7%, кроме Dow Jones, который закрылся без изменений. В центре внимания остается ситуация с распространением нового варианта коронавируса "омикрон". Американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

В Азии в пятницу индексы также снизились (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Рынок в пятницу ожидает ноябрьских данных о динамике потребительских цен в США. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет. Данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон".

На нефтяном рынке нефть также проседает, цена Brent опустилась в район $74 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК составила $74,29 за баррель (-0,2% и -1,9% накануне).

Ряд стран начали вводить новые ограничения в связи с увеличением числа заражений. Власти Великобритании ранее на этой неделе велели компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы. В Дании закрыли рестораны, бары и школы, а в Китае запретили групповые туристические поездки из провинции Гуандун.

На рынке также сохраняются опасения по поводу экономики КНР на фоне проблем крупных застройщиков страны. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. до "ограниченного дефолта" с уровня "C". Кроме того, агентство присвоило крупному застройщику страны China Evergrande рейтинг "ограниченный дефолт".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-6,1%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-5,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-5,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,2%).

Подорожали бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+18,8%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+6,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,95 млрд рублей (из них 4,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 483,1 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 декабря 2021 года 16:25
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для "префов" Транснефти
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной ценой 192058 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 26,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров "Транснефти" поддержал предложение по...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 16:05
Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3700п на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3700 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе сохраняют по-прежнему нереализованные потенциалы развития снижения в районы 3700 и 1550 пунктов (нижние...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 15:45
"Финам" рекомендует покупать акции Valero Energy с прогнозной ценой $87,16
"Финам" рекомендует покупать акции Valero Energy с прогнозной ценой $87,16 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 21,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Valero Energy выигрывает от нормализации маржи нефтепереработки в США,...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 15:25
Индекс Мосбиржи будет торговаться на следующей неделе в диапазоне 3700-3950п - Сбер Управление Активами
Индекс Мосбиржи будет торговаться на следующей неделе, скорее всего, в диапазоне 3700-3950 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1580-1700 пунктов, говорится в комментарии Сбер Управление Активами. "Российский фондовый рынок завершает неделю в "красной зоне". На следующей неделе ожидаем смешанную...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 15:09
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Western Digital, East West Bancorp и Walt Disney, убрав акции Palo Alto, Huntington Bancshares и McDonald's, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Western...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 14:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 6750 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6750 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 5560 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Недавно компания начала запуск киосков...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 14:30
Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. Эксперт напоминает, что нефть на неделе превышала отметку в $76 за...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 14:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции H&R Block с целью $26,1
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции H&R Block Inc. с целью $26,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $22,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. 10 декабря компания отчитается за III...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 13:33
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4640-4690п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4640-4690 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "После трехдневного ралли индекс S&P 500 скорректировался, однако остался выше 4650 пунктов. RSI опустился на 5 пунктов, что подтверждает смену...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 13:12
Котировки золота будут колебаться в пределах $1600-1950/унц. в ближайшие месяцы - "Велес Капитал"
Котировки золота, скорее всего, будут колебаться в широком диапазоне $1600-1950 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Эксперт инвесткомпании в качестве базового сценария ожидает колебания котировок золота в ближайшие месяцы в диапазоне...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 12:51
Средняя цена тонны меди в 2022г составит $8100 - ПСБ
Средняя цена одной тонны меди в 2022г составит $8100, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Активная фаза восстановления мировой экономики в 2021г позволила ценам на медь в мае текущего года достичь отметки $10776/т, тем самым переписав исторический максимум. Но ближайшее...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 12:32
Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 в ближайшее время на фоне недооцененности российской валюты, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "За последний месяц против доллара подешевела 21...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 12:13
Дробление акций Транснефти в 2022г позитивно для их инвестпривлекательности - BCS Express
Планируемое проведение дробления акций "Транснефти" в 2022 году - позитивный момент для инвестиционной привлекательности бумаг эмитента за счет ожидаемого роста ликвидности торгов и притока частных инвесторов, считают аналитики BCS Express. "Совет директоров "Транснефти" поддержал предложение по...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 11:56
ПСБ сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Соллерса
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Соллерса", сообщается в обзоре банка. "Совет директоров "Соллерс Авто" на заседании 8 декабря согласовал выкуп 1,713 млн акций группы (5% общего объема) по 240,5 руб. за штуку. Заявления акционеров о продаже акций будут...    читать дальше
.
10 декабря 2021 года 11:37
Рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 73-74 руб./$1 - "Локо-Инвест"
Рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 73-74 руб./$1, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста". "Серьезных негативных изменений на внешних рынках в ближайшие дни до заседания ФРС мы не ожидаем, что способно оставить рубль во власти локальных потоков, определяемых действиями...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.