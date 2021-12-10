Рынок акций РФ утром просел ниже 3800п по индексу Мосбиржи на внешнем пессимизме

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу снизился на фоне ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках и просевшей нефти (Brent опустилась к $74 за баррель) из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с инфляцией; индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 3800 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3791,56 пункта (-0,6%, в начале торгов индекс опускался ниже 3780п), индекс РТС - 1623,19 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 73,59 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Московской Биржи" (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Выросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,5%, до 148,4 тыс. рублей) на корпоративных новостях - совет директоров ПАО подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 году. В компании уверены, что "данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на "Московской бирже" привилегированными акциями компании для розничных инвесторов".

Совет директоров "Транснефти" также поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Перейти к выплате промежуточных дивидендов компания планирует начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года", - говорится в релизе ПАО.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, на фоне выхода в США в пятницу отчета по потребительской инфляции за ноябрь на рынках инвесторы ожидают повышения волатильности. Консенсус-прогноз по темпу роста индекса потребительских цен (ИПЦ) составляет 6,8%, что является самым высоким показателем с 1980-х годов. Этот отчет будет важным компонентом, который ФРС рассмотрит перед тем, как озвучить изменения в денежно-кредитной политике на следующей неделе.

При этом опасения по поводу штамма "омикрон" начали ослабевать, поскольку новые данные предполагают, что этот вариант коронавируса не несет серьезных последствий.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рублевые "медведи" активизируются во второй половине дня, рынок выглядит слабым - индекс МосБиржи опустился ниже поддержки 3800 пунктов, Сбербанк (MOEX: SBER) также ушел ниже зоны поддержки 305-310 руб.

Политические риски пока отходят на второй план, но они по-прежнему сильны. Все понимают, что любая провокация на границе с Украиной будет иметь тяжелые последствия для рублевых активов. Что бы ни произошло, виноватой будет объявлена Россия со всеми последующими выводами, которые приведут к падению капитализации рынка акций. Поэтому во второй половине дня стоит ожидать снижения индекса МосБиржи за счет выхода инвесторов "в деньги" перед выходными.

Неудовлетворенный спрос скоро начнет перетекать во "второй эшелон", который менее подвержен действию политики. Но что и когда там "выстрелит", спрогнозировать трудно. Снижение цен на нефть пока не будет давить на рынок, поскольку ценовые уровни вполне комфортны, а стоимость нефти в рублях близка к историческому максимуму.

В США поводов для новой восходящей волны пока нет, поэтому небольшая коррекция американских индексов не исключена. В такой ситуации делать новые покупки "широким фронтом" нет резона, наоборот, длинные позиции по акциям стоит сокращать на отскоках. При этом не стоит ориентироваться на фундаментальные показатели отдельных эмитентов и отчетности, сейчас они не будут играть особой роли, считает Антонов.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, нефть Brent растеряла излишнюю часть оптимизма, вернувшись в оправданный фундаментально диапазон $70-75 за баррель.

Кроме муссирования темы с "омикроном" и его последствий для экономики и спроса особых новостей нет. Разве что тема с китайскими застройщиками Evergrande и Kaisa, по которым агентство Fitch понизило рейтинги до "ограниченного дефолта", сигнализировав о сохраняющихся у стройсектора КНР проблемах, усиливающих риски замедления экономики в 2022 году.

Индексы в США накануне снизились на 0,7-1,7%, кроме Dow Jones, который закрылся без изменений. В центре внимания остается ситуация с распространением нового варианта коронавируса "омикрон". Американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные результаты лабораторных исследований в отношении эффективности вакцины компаний против штамма "омикрон". Исследования показали, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

В Азии в пятницу индексы также снизились (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Рынок в пятницу ожидает ноябрьских данных о динамике потребительских цен в США. Аналитики прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах до 6,8% с октябрьских 6,2%, которые уже являются максимальными за 30 лет. Данные о существенном усилении инфляции повысят ожидания более быстрого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на риски, связанные со штаммом "омикрон".

На нефтяном рынке нефть также проседает, цена Brent опустилась в район $74 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК составила $74,29 за баррель (-0,2% и -1,9% накануне).

Ряд стран начали вводить новые ограничения в связи с увеличением числа заражений. Власти Великобритании ранее на этой неделе велели компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы. В Дании закрыли рестораны, бары и школы, а в Китае запретили групповые туристические поездки из провинции Гуандун.

На рынке также сохраняются опасения по поводу экономики КНР на фоне проблем крупных застройщиков страны. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. до "ограниченного дефолта" с уровня "C". Кроме того, агентство присвоило крупному застройщику страны China Evergrande рейтинг "ограниченный дефолт".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-6,1%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-5,7%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-5,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,2%).

Подорожали бумаги "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+18,8%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+6,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,95 млрд рублей (из них 4,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 483,1 млн рублей на акции "Яндекса").