Рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 73-74 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 73-74 руб./$1, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста".

"Серьезных негативных изменений на внешних рынках в ближайшие дни до заседания ФРС мы не ожидаем, что способно оставить рубль во власти локальных потоков, определяемых действиями экспортеров, продающих российские активы нерезидентов и других локальных участников, закрывающих текущий год. Всё это способно поддерживать повышенную волатильность курса. В пятницу же курс, вероятно, будет в диапазоне 73-74 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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