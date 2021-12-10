Справедливая доходность новых бондов Россельхозбанка находится на уровне 9,68-9,83% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска 3-летних облигаций Россельхозбанка серии БO-11-002P находится на уровне заявленного ориентира, то есть 9,68-9,83% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Россельхозбанк 14 декабря откроет книгу заявок на 3-летние облигации серии БO-11-002P c 1,5-годовой офертой. Ориентир доходности для размещения на сумму от 5 млрд руб. - G-curve на сроке 1,5 года + 115-130 б. п., что на конец вчерашнего дня соответствовало доходности 9,68-9,83% годовых. Заявленный ориентир выглядит справедливым и не предполагает премии ко вторичному рынку, где бумаги эмитента сопоставимой дюрации торгуются в районе 9,5-9,8% годовых", - пишет аналитик банка Александр Афонин.

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